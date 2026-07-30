Bonelli: “Il riarmo è una follia. Basta armi all’Ucraina, Von der Leyen è imbarazzante”

Però un'opposizione che ambisca a governare e che deve scrivere il programma deve essere chiara: voi state dicendo che, con tutti i guai che ha l'Italia, altre spese per la difesa non le volete fare?. “No. Secondo l'osservatorio Milex l'Italia, a prescindere dal Safe, è già impegnata in notevoli progetti di investimenti industriali di armi, dai caccia ai cacciatorpedinieri”. La battaglia navale, per così dire, non deve andare a scapito di quella sociale? “Dire che noi, attraverso il Safe, dobbiamo raggiungere il famoso 5 per cento è una follia, insostenibile dal punto di vista economico e sociale e va detto agli italiani: significa non investire in altre direzioni. Giorgetti e Meloni dicono 'faremo sia l'uno che l'altro', e allora perché non riescono a ridurre il costo dell'energia e a creare le condizioni per fare investimenti nella sanità pubblica, nella scuola e nella ricerca, che sono sotto i livelli Ocse sulla scale di investimento europei?”. Sulla spesa per gli aiuti militari all'Ucraina non c'è concordia all'interno dei due poli. Bonelli, dal centrosinistra dove Elly Schlein sostiene fermamente la difesa di Kiev dal punto di vista militare, dice: “Non siamo per rispettare l'impegno del 5 per cento del Pil, impegno che Meloni si è presa senza passare dal Parlamento, quindi non c'è nessun vincolo. Non siamo neanche per mettere fiorellini nei cannoni. Ma non possiamo prescindere dal fatto che viviamo in un epoca in cui Trump, Putin e Netanyahu hanno demolito il diritto internazionale. Il nostro obiettivo è fare in modo che l'Italia sia capofila in Europa per la ricostruzione del diritto internazionale. Questo significa non avere doppi standard: se, giustamente, la Russia è sanzionata dal punto di vista economico, visto che è stato violato il diritto internazionale, non si capisce perché Israele non debba essere ugualmente sanzionato, considerate le sue gravissime violazione del diritto internazionale, e questo al di là del mio giudizio: a Gaza è stato compiuto uno sterminio programmatico/genocidio. Si è demolita la Corte penale, si sono volute delegittimare le Nazioni Unite, si è voluto fare il Board of peace, con Tajani che andava col cappellino Maga in mano, osservatore di quelle ignobili riunioni. E allora per l'Italia è fondamentale agire per ripristinare il diritto internazionale ed eliminare i doppi standard. Per l'Ucraina sono giuste le sanzioni”. E gli aiuti militari? “Non siamo d'accordo. Dopo quattro anni di guerra criminale di Putin, con un milione di vittime e feriti e morti da entrambi le parti, vorrei un'Europa che assumesse non la postura del riarmo, ma quella del 'ok, fermiamoci un attimo e cerchiamo di nominare questo interlocutore su cui Putin ha mostrato un'apertura – vedremo se bluffando. Ma continuare anno dopo anno una guerra che può durarne altri dieci pensando che ci possa essere una vittoria militare di Kiev no”. I Verdi italiani sono però su posizioni più nette sul no al riarmo rispetto ai Verdi europei. “Ci sono posizioni leggermente diverse tra i Verdi dei paesi baltici, che sentono più il tema perché più vicini alla minaccia Putin, ma in Italia e in Europa abbiamo posizioni identiche sul tema politica estera e difesa comune. Ed è un tema che ci accomuna anche alla linea di Pd e M5s. Quanto agli 800 miliardi di euro proposti dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen per il riarmo Ue, dico: no grazie”. Non a piace Bonelli la linea Von der Leyen? “E' imbarazzante. Von der Leyen è riuscita a cambiare posizione più volte a seconda di dove soffiava il vento. Nella sua prima fase ha portato avanti i temi del green deal, della transizione ecologica e il regolamento sui pesticidi, poi, con l'affermazione dei partiti di estrema destra e il conseguente mutamento di orientamento nei Popolari europei, specie in quelli tedeschi che vivono il problema Afd, Von der Leyen ha cominciato a demolire le politiche sul clima. Un caso di scuola di come si sta al potere pur di stare al potere a ogni costo”. C'è accordo con il M5s su politica estera e di difesa comune, dice Bonelli. Ma Giuseppe Conte sul palco del campo grande a Napoli ha detto che la minaccia russa è una sorta di montatura politica per giustificare il riarmo. Sbaglia? “Ne abbiamo parlato e sono sbagliate le accuse che gli sono state poste”. In che senso? “Conte ha detto che la Russia non rappresenta una minaccia per giustificare il riarmo e su questo sono d'accordo. Io penso che sia Trump, Putin e Netanyahu rappresentino una minaccia per il diritto internazionale e per l'Europa con la loro logica di voler costruire una supremazia con la forza militare, a cui si deve rispondere, ripeto, con una politica i difesa ed estera europea e difendendo Onu, Corte Penale e quindi il diritto internazionale”. Putin tuttavia continua a minacciare la Ue. “Conte è stato premier, ha senso dello stato e sa che quando si governa un paese bisogna difenderlo, attacchi cibernetici e condizionamenti compresi. Fossimo al governo, saremmo i primi a difendere gli interessi dello Stato di fronte a minacce provenienti da Putin, come lo faremmo dai condizionamenti delle piattaforme Maga americane. Oggi purtroppo siamo totalmente non autonomi dal punto di vista tecnologico e dell’autonomia energetica, non solo perché compriamo il gas. E Giorgia Meloni ha una grande responsabilità da questo punto di vista, perché è stata succube di Trump. Pensavo che i patrioti volessero costruire un’autonomia energetica, invece siamo nel quadro opposto, quello della forte dipendenza”. E voi siete sempre per il no secco al nucleare? “Non siamo contrari alla ricerca, a fini non militari ma civili. Ma il nucleare è una grande presa in giro. Meloni lo tira fuori dopo quattro anni che governa il paese e dopo aver speso 37 miliardi di euro per tentare di ridurre il costo dell'energia e dei carburanti. Ebbene, dopo 4 anni non solo non lo hanno ridotto, ma hanno fatto un favore ai petrolieri. Di che cosa stiamo parlando?”.