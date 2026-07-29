Politicail caso
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Mentana e quella clausola di non concorrenza con La7 di diciotto mesi
Il contratto del direttore del Tg La7 scade a fine dicembre ma all'interno ci sarebbe una clausola che ha firmato quando è arrivato nella rete di Cairo e che rischia di tenerlo lontano da un altro incarico per un anno e mezzo. Lui risponde: "Non c'è". Il corteggiamento dell'editore di Repubblica
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Enrico Mentana può fare tutto, ma rischia di dover attendere 18 mesi dopo la fine del contratto. Qualsiasi editore vuole Mentana, ma chi è disposto a perderlo? Ci sarebbe un tema da risolvere di cui si parla a La7, la rete che non vuole rinunciarci, dove si fa di tutto per trattenerlo. Esisterebbe una famigerata clausola di non concorrenza, una di quelle clausole che gli editori remunerano nel corso degli anni che lega il direttore del Tg La7. Mentana dice che questa clausola “non c’è”. C’è o non c’è? Il rapporto fra il direttore Mentana e Urbano Cairo si conclude il 30 dicembre di quest’anno e Mentana ha deciso di fare altro. Le ragioni le ha rivelate lo stesso Mentana al Festival di Dogliani quando ha parlato di “La7 come nuova Rai 3”, una televisione dove uno spettatore di centrodestra si trova a disagio. L’informazione televisiva italiana ha il volto di Mentana e non c’è editore che non pensi a Mentana per dirigere televisione e quotidiani. L’editore di Repubblica, Theo Kyriakou, e l’ad Mirja Cartia D’Asero, intendono lanciare una rete all news e il nome di Mentana è il più naturale. Il rapporto fra Cairo e Mentana è una lunga maratona di successi. La clausola di non concorrenza allontanerebbe la direzione di quotidiani, televisioni, a meno che non ci sia un qualche guizzo di creatività, sempre possibile. Le clausole del resto si superano, basta pagare penale. A cambiare è solo il modo in cui ci separa. Mentana è anche editore, ha fondato il sito Open, e a 71 anni ha voglia di continuare a fare grande giornalismo. Al di là delle clausole.
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Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio