L'Urso commissariato. Dall’Ilva all’energia (Meloni vorrebbe un commissario), messaggi al titolare del Mimit

Non c’è, però, solo la questione Acciaierie d’Italia a far emergere un sempre minore protagonismo di Urso nella compagine di governo. Nell’ultimo Cdm di lunedì, quello in cui il governo ha varato il taglio delle accise sul gasolio (ma non sulla benzina) si sono scontrati, ancora una volta, posizioni contrapposte: quelle sostenute soprattutto da Lega e FdI secondo cui il taglio ci sarebbe dovuto essere. E la volontà da sempre espressa da Urso, ovvero un aiuto selettivo alle famiglie, sotto forma di finanziamento delle social card. Del resto, era stato lo stesso ministro a dire in Parlamento che il taglio delle accise si è spesso dimostrato “inefficiente e inefficace”. Nulla da fare, visto che la richieste di Urso anche questa volta non sono state prese in considerazione. Sempre sulla partita energetica, poi, in questi ultimi mesi il governo ha accarezzato l’idea di istituire una specie di “super commissario” all’energia. Una figura più che altro di coordinamento di alcuni ministeri coinvolti, ovvero Ambiente e sicurezza energetica, Imprese e Made in Italy ed Economia. Solo che anche queste ipotesi, molto caldeggiate da Confindustria, non hanno raccolto grande entusiasmo. Soprattutto dalle parti di Pichetto e Urso, per l’appunto i più direttamente coinvolti nella partita. Fatto sta che anche questo scenario per adesso sembra essere stato accantonato.