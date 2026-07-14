La Zes per il nord non piace al sud e rischia di spaccare il governo

Sarebbe, nelle intenzioni di Fedriga, Stefani, Fontana (che ieri è tornato a battagliare contro il Viminale sugli agenti da inviare in Lombardia) un modo per recuperare terreno a livello di competitività, per altro nel pieno rispetto di strumenti come il rapporto Draghi che ben racconta il ritardo dell’industria europea a livello internazionale. Per questo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, destinatario della lettera delle regioni, si è subito detto disponibile al confronto e ad agire ancor prima della legge di Bilancio. Citando l’Industrial Acceleration act, direttiva europea che mira a recepire alcune delle annotazioni del rapporto Draghi per quel che riguarda la salvaguardia della manifattura europea. L’istituzione della Zes (o comunque l’adesione a un modello a pari condizioni) è qualcosa verso cui ha molto insistito, negli ultimi mesi, anche Confindustria. “Il sud deve continuare a crescere, perché l’intera Italia ha bisogno di viaggiare alla stessa velocità. Ma adesso serve una Zes unica per tutto il paese: bisogna sbrogliare la matassa burocratica, con una Conferenza dei servizi che metta tutti gli enti attorno allo stesso tavolo e abbia il potere di far partire gli investimenti”, ha ribadito in queste ore il presidente Emanuele Orsini. Chiedendo al governo di agire nel più breve tempo possibile. Solo che, così come era successo con la fuga in avanti a opera di Matteo Salvini, nel governo non è che siano proprio tutti allineati sul dossier. Soprattutto, c’è chi teme che l’eventuale nascita di una Zes unica che copra anche il nord possa andare a detrimento di quella per il sud su cui regioni e amministrazioni locali hanno molto investito. Chi in questi mesi ne ha seguito i lavori è il sottosegretario con delega al Sud Luigi Sbarra, ex segretario generale della Cisl. Sbarra ha ricordato in più occasioni come la Zes abbia mosso qualcosa come 60 miliardi di euro, abbia portato, solo nel mese di luglio “200 mila nuove assunzioni”. Ancora giovedì il sottosegretario sarà a Bari per un partecipare a un evento sulla Zes come “acceleratore di sviluppo per il Mezzogiorno”.