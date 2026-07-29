La legge elettorale piaciucchia al mercato

Dunque, nella percezione di chi è abituato a prevedere possibili scossoni sul piano della stabilità politica, fondamentale per un paese che ha bisogno di collocare debito pubblico presso gli investitori, la figura del Generale rappresenta una variabile d’incertezza. Solo pochi mesi fa, ragiona l’economista, sembrava quasi certo che il centro-destra avrebbe vinto le prossime elezioni. C’era un divario considerevole nei sondaggi e, cosa più importante, l’opposizione era divisa. Ma la significativa sconfitta politica al referendum sulla giustizia, seguita da risultati contrastanti nelle elezioni locali e soprattutto l’ascesa di Vannacci hanno eroso il consenso per la maggioranza di governo al punto che il risultato potrebbe andare in direzione opposta. Si annuncia un agosto caldo? Non ci sarebbe da sorprendersi. Codogno ricorda, a mò di esempio, la crisi del Papeete del 2019 quando ci fu un collasso politico con il ministro Matteo Salvini che tolse la spina alla coalizione di governo di cui faceva parte, per dire che tutto può succedere. Morale della favola, sui mercati l’incertezza politica dell’Italia torna a essere un tema.