L’astuzia di Meloni: sostenere Elisabetta Gualmini sindaco di Bologna, per disarticolare il Pd e Schlein

Meloni può fare cadere Bologna e la sinistra con l’astuzia. Ha un nome eccezionale per scavalcare Elly Schlein nella sua città, mostrare l’inadeguatezza dell’amministrazione centro sociale, la Ramallah del sindaco Lepore. Quel nome è Elisabetta Gualmini, ex europarlamentare del Pd, oggi con Azione di Calenda , politologa, moglie di Salvatore Vassallo, il professore che ha scritto lo statuto del Partito democratico. La destra sta seriamente pensando di sostenerla come sindaco, per il dopo Lepore. E’ Bologna l’album di famiglia di Schlein.

E’ uno schema che apre scenari anche a livello nazionale. C’è un corteggiamento di Meloni al centro. Schlein non si è accorta che la città dove è più debole è proprio la sua. Il governatore Michele De Pascale è il controcanto di Lepore, e rappresenta una sinistra alla Gualmini. Trasformata in una Ramallah, Bologna potrebbe consegnarsi alla sobrietà che incarna Gualmini. Il vero bilancio di Schlein non è la segreteria del partito, ma questa città, l’altoforno dell’ira. Sono sparite la Sardine; Virginio Merola, l’ex sindaco, è stato dimenticato in Parlamento dal suo partito; Bonaccini vive il suo disagio e Prodi uno ancora più speciale. Della Bologna di Schlein è rimasto solo il fumo delle molotov, l’odio fra polizia e centri sociali. Bologna è l’Ilva della segretaria.