Politicail sondaggio
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La palma degli affidabili: Crosetto-Piantedosi-Giorgetti
Da ieri gira una “graduatoria” nelle chat dei ministri che fa sorridere e immalinconire chi è ultimo. Non si sa chi lo ha commissionato, ma il criterio sì: risultati, rispetto dei tempi Pnrr, gestione dei dossier
28 LUG 26
Foto ANSA
Il sondaggio che sta facendo impazzire un governo? Questo. Guido Crosetto è il ministro più efficiente, affidabile. I secondi? Dipende. In uno è Piantedosi, in un altro è Giorgetti. Di certo, i campioni sono loro tre. Da ieri gira una “graduatoria” nelle chat dei ministri che fa sorridere e immalinconire chi è ultimo. Non si sa chi lo ha commissionato, ma il criterio sì: risultati, rispetto dei tempi Pnrr, gestione dei dossier. Al primo posto ci sarebbe Crosetto, al secondo Giorgetti, al terzo (e qui il sondaggio gracchia, anche solo per le ultime vicissitudini) sarebbe Tajani, quarto è Piantedosi. Quanto c’è di vero? Andiamo dai professionisti, insomma da Antonio Noto, il principe dei sondaggisti, che queste classifiche le stila periodicamente. E qui la classifica cambia. Innanzitutto, caro Noto, questi sondaggi che girano sono veri? “Periodicamente valutiamo l’operato dei ministri”. Vuole farci il podio? “Nell’ultimo report la classifica è questa: Crosetto, Piantedosi, Giorgetti, ma dobbiamo dire che non è stato sempre così”.
Torniamo indietro. “A inizio legislatura, Crosetto e Piantedosi erano dietro, da un anno a questo parte sono i ministri più affidabili. Dimostra che il ministero della Difesa e dell’Interno sono guidati da due figure che per gli italiani godono di affidabilità”. Salvini lo abbiamo perso nella bassa classifica. E’ stata pubblicata la locandina di Pontida e il nome di Salvini non c’è. O è una svista o c’è il Viminale in vista? Piantedosi? E’ tranquillo, così tranquillo che ha trovato un ruolo. La staffetta con Salvini? Macché! L’unico ruolo che desidera è quello di allenatore della nazionale al posto di Andrea Pirlo. Piantedosi allena, Giorgetti in porta e Crosetto al posto di Haaland in attacco. La nazionale può ripartire dai fantastici tre.
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Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio