Meloni dice sì al patto sull’AI con Schlein

Nel 2023, all’Onu, parlò degli “enormi rischi intrinseci” dell’AI. Al G7, di fronte a Papa Francesco, lo ha ribadito, nel 2024. Nel maggio del 2026 definì i deepfake strumenti pericolosi perché capaci di “ingannare, manipolare e colpire chiunque”, ricordando che una persona esposta pubblicamente può difendersi, mentre moltissimi cittadini comuni non ne avrebbero i mezzi, e invitò tutti, elettori e non elettori, a verificare i contenuti prima di crederli e condividerli, anche all’interno del dibattito politico, concetto poi ribadito il due luglio al congresso della Uil. Ieri il Foglio ha chiesto a Giorgia Meloni se condivide dunque lo spirito del patto di non belligeranza chiesto da Schlein. Nessun dubbio. “E’ un tema che ho posto prima di tutti. Sono d’accordo”. Un patto di non belligeranza tra avversari. I litigi resteranno. Le polemiche pure. I colpi sotto la cintura, tramite AI, anche no, grazie.