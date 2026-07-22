Politicaa Roma
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La Lega in ritiro a Villa Angelucci
Ricordate il famoso ritiro che doveva tenersi a Treviso? Alla fine i gruppi parlamentari del Carroccio si ritrovano stasera a casa del deputato ed editore del Giornale. Un seminario per ragionare sui prossimi passi
22 LUG 26
La Lega di Salvini va in ritiro a Villa Angelucci, villa Tonino, sulle Mura Latine. Ricordate il famoso ritiro che doveva tenersi a Treviso, rimandato per evitare proteste, con il pretesto della riorganizzazione del partito? Ricordate lo statuto stracciato, le richieste di Zaia? Si recupera. Stasera il partito si ritrova a Roma, a casa dell’editore del Giornale, deputato Lega, Tony Giornalos. Tutti credevano: sarà un saluto prima della pausa estiva e invece no. E’ una riunione programmatica con i gruppi. E’ un seminario per ragionare sui prossimi passi. L’appuntamento è alle 19, 30. Milano Marittima, la festa più amata della Lega, è stata spostata in un albergo, il ritiro di Treviso con la festa a villa Angelucci. Resta Pontida se non viene spostata a Cortina.
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Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio