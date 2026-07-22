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Giorgetti: “Carlo Comporti all'Esma. Abbiamo vinto”
“Ci lavoravamo da quattro mesi”, dice il ministro dell'Economia a proposito della nomina dell'italiano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
22 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 13:37
Foto Getty
Carlo Comporti sarà il prossimo presidente di Esma, la Consob europea. Lo annuncia Giorgetti alla Camera: “Abbiamo vinto. Ci lavoravamo da quattro mesi”. Un italiano va a guidare una delle più importanti autorità di controllo europeo. "Anche se il processo non è ancora concluso, il voto decisivo di oggi è un riconoscimento alla persona e all’Italia. L’Esma infatti ricopre un ruolo strategico e in futuro è destinata a svilupparsi come Consob europea”, ha proseguito il ministro dell’economia e delle Finanze: “Sono soddisfatto per il risultato di oggi, frutto del metodo di lavoro che adottiamo dall’inizio di questa legislatura e conferma della ritrovata credibilità in Europa del nostro paese e del governo”. La nomina di Comporti all'ente che controlla i mercati finanziari europei è stata sostenuta dal titolare del Mef con gli altri ministri delle Finanze, con telefonate a favore di Comporti, costruita a margine delle riunioni dell'Eurogruppo.
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Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio