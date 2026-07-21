Meloni sul video AI di Vannacci: "Inserita a mia insaputa. Non è il mio modo di intendere il confronto politico"

L'opposizione accusa il leader di Fn di istigare alla violenza, mentre Meloni non commenta. Rachele Mussolini (Forza Italia): "Il filmato è un inno alla farneticazione più assoluta. I partiti prendano le distanze". Ma il generale si difende: "È satira"

All'invito della premier è seguito quello analogo del leader di Azione Carlo Calenda. "La risposta di Meloni è arrivata chiara e netta contro la beceraggine di Vannacci", ha scritto su X. "Aspettiamo ora che Schlein dica una parola altrettanto chiara su Bologna".