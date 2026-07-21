I dem in festa per la Spagna, con un occhio agli italiani all’estero

Il tema della sicurezza sarà inevitabilmente al centro della campagna elettorale . Nel Partito Democratico vedendo l’atteggiamento di questi ultimi giorni del centrodestra ne sono più convinti. E questo ha fatto pensare ad alcuni dem che sia necessario prendere delle contromisure perché da sempre sul tema della sicurezza il centrosinistra sembra avere dei problemi di credibilità.

E a proposito della competizione tra Elly Schlein e Giuseppe Conte , c’è da dire che il leader del Movimento 5 Stelle ha già fatto sapere che non intende recedere dalla sua battaglia contro il sostegno militare all’Ucraina. E questo per la segretaria del Partito Democratico rappresenta un bel problema. Perché una volta (a Napoli) si può fare finta di niente, ma è difficile mantenere questo atteggiamento a oltranza. E nel Pd sono tutti preoccupati…

Questa volta a proposito di dem, la corrente di Matteo Orfini, di cui vi avevamo parlato nella scorsa rubrica, si sta ingrossando. Sono entrati Enzo Amendola e anche tutti gli ex zingarettiani. E questo è un problema, perché alle porte di Elly Schlein aumenterà il numero dei maggiorenti del Pd che chiederanno posti in lista per i “loro”. La segretaria del Partito Democratico ha già deciso che in Parlamento, oltre ai suoi di stretta osservanza (quelli che sono già in Parlamento e quelli – che non sono pochi – che ancora non ci sono) vuole riservare dei posti, anche perché nella prossima legislatura le servirà avere dei gruppi parlamentari che non le creino dei problemi. Ma le aree, a lei vicine, che chiedono di poter contare anche alla camera e al Senato non sono poche. Oltre ai fedelissimi a sostenere Schlein ci sono Energia Popolare di Stefano Bonaccini, la corrente di Montepulciano (la creatura che Dario Franceschini ha lasciato curare ad altri) e adesso anche gli esponenti dell’area Orfini…