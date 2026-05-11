Franco Gabrielli: "Io federatore del centrosinistra? No, ragionerei sul Viminale"

Nel corso dei mesi il suo nome è stato spesso associato a quello di un possibile "federatore" dell'alleanza delle opposizioni. Il campo largo sta ancora cercando un leader. Ma questo ruolo a lui non piacerebbe ricoprirlo. Per questo, nel corso dello stesso programma, dice: "Escludo assolutamente di partecipare alle primarie". Alla domanda se voterà Elly Schlein o Giuseppe Conte? "Vediamo chi ci sarà. Credo che le primarie siano un bagno di sangue dove alla fine i concorrenti dovranno necessariamente estremizzare le loro posizioni per conseguire il consenso. Vorrò vedere il giorno dopo queste dichiarazioni ecumeniche se tutto questo sarà possibile".