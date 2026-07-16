Le scorie di Meloni. Medita una rappresaglia per Lega e FI ma vuole un governo “pienamente operativo”

Sin da prima mattina si cerca di ricostruire il misfatto. Dentro Fratelli d’Italia si scontrano due scuole: chi, come il ministro Lollobrigida, vuole sapere “nomi e cognomi” di chi ha tradito. E chi dall’altro lato, vedi Giovanni Donzelli, si proietta già in avanti: “No alla caccia al franco tiratore. Non ci saranno impatti sul governo”. Nel mezzo c’è chi in qualche modo fa di conto: “I franchi tiratori dentro FdI? Al massimo 4 o 5. Ma nel centrodestra sono più di quaranta. Il problema per gli alleati è ben diverso”. In realtà la ricerca dell’unità dura poco e viene scossa da una insolita convergenza d’Aula. Quando il vannacciano Edoardo Ziello presenta un emendamento alla legge elettorale per chiedere le preferenze, i meloniani lo sostengono in massa, con 139 voti favorevoli. Inizialmente c’era il parere negativo del governo, che poi si è rimesso all’Aula. Non passa per l’opposizione di leghisti e azzurri, definiti da Vannacci “badogliani”, ma tanto basta per avanzare ipotesi di rimescolamento della maggioranza. “Noi con Vannacci? Ma no, è ancora tutto così prematuro”, dice ancora un alto dirigente del partito della premier. In Transatlantico appare anche il ministro degli Affari europei Tommaso Foti, uno di quelli che più si sbilancia nella disamina: “Bisognava essere più accorti”. Ma la bastonata agli alleati si ferma lì. E dire che passeggiando per la Camera un parlamentare di Forza Italia non sembra strapparsi troppo le vesti per il voto sulle preferenze: “E’ stato un grande esercizio di democrazia”. A Montecitorio s’affaccia anche Gianni Letta. A un certo punto in una chat di giornalisti gira un finto lancio di agenzia su “Meloni salita al Quirinale. Tensioni al termine del vertice”. Per dire del clima tra il grave e il comico che si respira.