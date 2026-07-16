È Meloni l’unica vera riforma del governo
Una destra europeizzata è nell’interesse generale. Perché se avanzasse un assalto demagogico privo di una seria caratura politica, il risultato sarebbe quello di costringere la premier, alla caccia del consenso perduto, in un ruolo che è l’opposto di quello che ha cercato di incarnare in questi quattro anni
Foto Ansa
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Ferrara, Giuliano. Nato a Roma il 7 gennaio del ’52 da genitori iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche. Famiglia di tradizioni liberali per parte di padre, il nonno Mario era un noto avvocato e pubblicista (editorialista del Mondo di Mario Pannunzio e del Corriere della Sera) che difese gli antifascisti davanti al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato.