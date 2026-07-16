È Meloni l’unica vera riforma del governo

Dopo la scomparsa dei partiti storici costituzionali, abbiamo filtrato e assorbito tutto, dal fenomeno Berlusconi, di cui spesso si ricordano le stravaganze ma non la sostanza, la nascita per suo tramite dell’alternanza di governo, ai governi tecnici, ai grillini, al salvinismo, al parlamentarismo spinto di coalizioni di partiti che non avevano legittimazione elettorale diretta, fino a questi ultimi quattro anni in cui Meloni ha europeizzato e reso presentabile un piccolo partito, esploso elettoralmente dopo un ciclo lungo di opposizione vocalizzante e demagogica. Che le opposizioni cerchino di mandarla a casa e di sostituirla è la regola, e che la controllino con severità e tenacia in parlamento e nel paese, aprendo varchi e inferendo i loro colpi, fa parte del gioco, è una buona cosa. Ma se prevalesse la tenaglia tra putinismi di destra e di sinistra, se avanzasse un assalto demagogico privo di una seria caratura politica, e ideologicamente sospetto non meno di quanto lo è stata e in parte è ancora la classe dirigente della destra alla guida del governo, il risultato sarebbe quello di costringere Meloni, alla caccia del consenso perduto, in un ruolo che è l’opposto di quello che ha cercato di incarnare in questi quattro anni.