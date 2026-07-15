Un Report sulla deontologia

Ma al di là della questione personale, a proposito di metodo giornalistico, siamo di fronte a una palese violazione delle norme deontologiche che impongono specifici doveri di cautela e rispetto della dignità nei confronti dei “soggetti deboli”, a maggior ragione se minori (Carta di Treviso). Non risulta che l’Ordine dei giornalisti, in genere sempre solerte nel censurare le aspre critiche a Ranucci, abbia detto alcunché. Lo spiattellamento di informazioni sanitarie personali è per certi versi più grave della diffusione di notizie false e non verificate, cosa che peraltro Ranucci ha commesso parlando di un’inesistente visita del ministro Nordio sullo yacht di Cipriani e Minetti in Uruguay. Comunque, anche in quel caso, l’Ordine dei giornalisti è rimasto silente. Ne parla solo in qualche corso di formazione inutile e obbligatorio.