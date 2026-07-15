Lezione di Mattarella ai finti pacifisti

Alla parata aerea di ieri, a cui era presente anche il capo dello stato italiano, Sergio Mattarella, hanno partecipato due Mirage 2000 francesi copilotati da ufficiali ucraini addestrati in Francia e il messaggio fatto recapitare dalle forze internazionali che hanno scelto di essere a supporto di Kyiv è semplice e concreto: la difesa dell’occidente passa dalla difesa dell’Ucraina e l’Ucraina del futuro a sua volta è destinata a diventare un asset concreto nella difesa dell’occidente dalla minaccia putiniana. In questo senso, la presenza ieri a Parigi di Sergio Mattarella ha una sua dimensione politica e non solo simbolica. In una fase storica in cui, lo sappiamo, una componente trasversale della politica italiana ha scelto di fare un investimento forte sulla lotta contro il così detto “riarmo”, utilizzando l’idea del “riarmo dell’Europa” come un passe-partout per accedere agevolmente ai cuori degli odiatori dell’Ucraina, dei simpatizzanti di Putin, dei populismi di destra e di sinistra, è un passaggio importante che aiuta a ristabilire un principio di verità cruciale e che aiuta a mostrare la fuffa veicolata dal campo Lavrov. Quando l’Europa sceglie di sostenere la difesa dell’Ucraina non sta ritardando la pace: sta provando a evitare lo scenario di una pace senza libertà. Quando l’EuropDifesa non sta provocando la Russia: sta prendendo sul serio la sua minaccia. Quando l’Europa sceglie di fare qualche timido passo in avanti per rafforzare la sua sicurezza non lo sta facendo per alimentare un’escalation, per alzare la tensione: lo sta facendo con la stessa logica con cui, come da lezione dell’ammiraglio Cavo Dragone, si sottoscrive un’assicurazione sulla salute (nessuno la vuole pagare perché “gli piace spendere denaro”, e nessuno si augura di doverla usare, ma la si sottoscrive perché si sa che se un giorno dovesse accadere l’imprevisto quell’investimento sarà utile). Ricordare chi sono gli aggrediti e chi sono gli aggressori, chi sono i nemici della pace e chi sono i suoi amici, chi sono i leader da difendere e quelli da combattere è utile anche per ricordare una verità incredibilmente rimossa dal campo Lavrov. Non parliamo solo dei droni che entrano ormai settimanalmente nello spazio aereo dell’Unione europea e della Nato. Non parliamo solo dei caccia russi che violano lo spazio aereo dei paesi baltici. Non parliamo solo delle violazioni dello spazio aereo finlandese da parte di aerei militari russi. Non parliamo degli attacchi informatici denunciati dall’Unione europea. Parliamo anche di numeri, di fatti, di contesto. Il campo Lavrov, lo sappiamo, si mostra particolarmente sensibile a denunciare il riarmo dell’Europa ma si mostra particolarmente distratto a ricordare che l’unico riarmo che dovrebbe preoccupare è quello della Russia, che nel 2025 ha portato la sua spesa militare a 190 miliardi di dollari, pari al 7,5 per cento del pil, con un aumento rispetto all’anno precedente del 5,9 per cento, e che nello stesso anno ha portato, secondo l’intelligence estone, la produzione di munizioni di artiglieria da 4,5 milioni nel 2024 a 7 milioni nel 2025.