A Ranucci piace il privato politico. Indaghi sulla sua relazione con il presunto mandante dell’attentato

Dunque stavolta vale la pena sintonizzarsi per vedere se l’emissione tv del Seymour Hersh italiano emetta qualcosa di sapido a proposito del Seymour Hersh italiano. Ranucci è abituato a scatenare i suoi bravissimi bulldog per scandagliare i giri amicali, i collegamenti, le relazioni pericolose cosiddette. Questo è il sale, anche complottista e ingenuamente o troppo ingenuamente complottista, del suo metodo di lavoro, chiamiamolo così. A forza di vivisezionare il privato, che secondo l’immortale lezione femminista è politico, si spinse di recente a ipotizzare, senza uno straccio di prova, che il Guardasigilli facesse bisboccia in un ranch uruguaiano addirittura con il figliolo di Arrigo Cipriani e la celebre graziata, Nicole Minetti, già del giro berlusconiano. Il privato politico gli piace un frego, a Sigfrido, e metterlo in circolo è la sua specialità investigativa, il suo Pulitzer di ogni giorno. Ecco arrivata l’occasione di applicare il talento del cacciatore di scoop a questa sua relazione speciale con il presunto mandante dell’attentato contro di lui. Chiarire tutto. Diradare le ombre. Esibire il muscolo del segugio impenitente e impunito. Questo adesso sarebbe il suo compito. C’è chi tra noi, io per primo, di tutta questa storia non capisce niente e al fondo la trova non interessante. Un attentato mancato a Pomezia, l’improvvisa delega allo stato e alla polizia giudiziaria della fiducia assoluta del reporter in chief, salvo ipotizzare chissà quale livello di mandato. Poi tutto finisce con una cena di pesce, due volte a settimana, e una liaison che la polizia giudiziaria spiega e non spiega, a parte la necessità di provare in modo serio ogni accusa. Si può star certi che gli affezionati beoni del vino veritativo di “Report” sapranno come stanno le cose alla prossima puntata. Mica è un pericoloso massone dei suoi, il Sigfrido.