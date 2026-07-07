Secondo i pm sarebbe Valter Lavitola il mandante dell'attentato a Ranucci

Sempre stando a quanto emerge dal decreto di perquisizione, subito dopo l'attentato al giornalista, Lavitola si sarebbe "interessato all'allontanamento" dall'Italia di Clesio Tavares, il quale risulta dal 2017 dipendente della società Cefalù – riconducibile a Lavitola – che gestisce un ristorante nella zona di Monteverde Vecchio a Roma. L'imprenditore avrebbe inoltre garantito l'assistenza legale all'intermediario. E in base a quanto accertato, Clesio Tavares si troverebbe tuttora in Camerun. Nel decreto si spiega, poi, che Pellegrino D'Avino – uno dei componenti della banda – quando è stato raggiunto dalla misura cautelare avrebbe detto al suocero di "avvisare Clesio Tavares affinché quest'ultimo avvisi 'quell'altro'" presumibilmente Lavitola. All'imprenditore sono stati sequestrati cellulari e pc, che ora verranno analizzati dagli investigatori del Nucleo di via in Selci con l'obiettivo di cristallizzare le accuse formulate dai pm di Roma.