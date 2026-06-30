Per l'attentato a Sigfrido Ranucci sono state arrestate quattro persone

I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato risale alla sera del Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi", ha affermato il giornalista e conduttore di Report raggiunto telefonicamente da "Agorà Estate" su Rai 3. "Ho voluto ringraziare personalmente il Nucleo investigativo dei Carabinieri e il dottor Carlo Villani, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli. Da quello che ho capito – ha proseguito – c'è chi ha organizzato, chi è stato complice, chi ha fornito assistenza legale, chi ha provato a distruggere le sim. Vedremo cosa accadrà ancora". . Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamentoeseguite dai carabinieri. L'attentato risale alla sera del 16 ottobre 2025 , a Pomezia, vicino Roma: un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danni al muro perimetrale. ", ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi", ha affermato il giornalista e conduttore di Report raggiunto telefonicamente da "Agorà Estate" su Rai 3. "Ho voluto ringraziare personalmente il Nucleo investigativo dei Carabinieri e il dottor Carlo Villani, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli. Da quello che ho capito – ha proseguito –".

Gli arrestati hanno una età compresa tra i 53 e i 22 anni. Tra loro c'è anche una donna, che avrebbe effettuato un sopralluogo all'esterno dell'abitazione del conduttore nei giorni precedenti all'attentato. In base a quanto si apprende, le persone arrestate hanno tutti precedenti penali e sono residenti nei comuni campani di Cicciano, Nola e Avella.

Le indagini

Le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Roma proseguono per svelare l'identità dei mandanti, e oltre agli arresti di stamattina sono in corso numerose perquisizioni nei riguardi di persone che potrebbero aver fornito l'esplosivo e garantito il supporto logistico al commando. Da quanto emerge, l'attività investigativa che ha portato ai quattro arresti ha richiesto l'esame incrociato di tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, rilievi tecnico scientifici e l'esame di tutti i tabulati telefonici della vasta cella interessata, consentendo di ricostruire in modo minuzioso le fasi preparatorie, esecutive e successive dell'azione criminosa. Proprio l'analisi dei tabulati telefonici è stata di assoluto rilievo per le indagini, che sono partite dall'esplosivo utilizzato.