Grane per Vannacci. Lo scisma lefebvriano arriva nella sede di Fn. E Alemanno è pronto a rilanciare sulle carceri

Non tutti tra i futuristi hanno gradito infatti la presenza di Mario Borghezio e Lorenzo Gasperini – l’ideologo di Fn dalla sparata facile – in Svizzera, a Écône, alla cerimonia con cui i lefebvriani (c’era anche Forza nuova) hanno ordinato quattro nuovi vescovi, senza mandato pontificio. Con conseguente scomunica da parte del Vaticano. Dice Stefano Ruvolo che “il rispetto della dottrina sociale della Chiesa e i principi contenuti negli atti del Concilio Vaticano II” sono “linee rosse, non valicabili”. E per questo ha scritto al Santo padre, per chiedere udienza e ribadire che non tutti i vannacciani sono fatti così, che va bene “Dio, patria e famiglia”, ma non alla maniera di Gasperini, da cui Futuro nazionale dovrebbe prendere le distanze. Ma chi è Ruvolo? E’ il leader di Patto Italia, movimento politico che si è affiliato a Fn, ma anche il presidente di Confimprenditori, realtà che rappresenta imprese e partite Iva (circa 370 mila, secondo il sito). Ruvolo è stato uno dei primi imprenditori agganciati da Vannacci, attraverso Patto Italia ha donato a Fn circa 18 mila euro. Non solo: le sede del partito vannacciano, in via in Lucina 17 (sono i dirimpettai di Forza Italia), è stata concessa in comodato d’uso proprio da Ruvolo, che ora mette linee rosse e, non è da solo, vorrebbe la testa degli scissionisti lefebvbriani.