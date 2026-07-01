Renzi: “Fermare Meloni, vuole il Quirinale. La sinistra non faccia Tafazzi. O con noi o perde”

Renzi, sarà La Russa ad andare al Quirinale? “La Russa è solo uno spauracchio. Meloni vuole Meloni. La premier ha distrutto l’immagine dell’Italia”. Distrutto? “Sì, uso la parola distrutto. Di fronte a una crisi mondiale di proporzioni tragiche, Meloni ha fatto da scendiletto a Trump, almeno fino a quando le è stato consentito. Ora recupera l’europeismo solo dopo essere stata abbandonata. No, io non la penso come Azione, che ha acclamato Meloni e che la ritiene eccezionale sulla politica estera, tanto da dire che sarebbe un perfetto ministro degli Esteri nel governo ideale di Calenda. Meloni è brava nelle relazioni personali, ma incapace di avere una politica estera”. Per Renzi il manifesto di Meloni resta l’immagine di Tajani al Board of Peace: “Siamo passati da Moro, Andreotti e Craxi al cappellino di Tajani”. Parliamo delle scorse elezioni. La destra ritiene ancora Renzi l’artefice della riconferma di Mattarella e della bocciatura di Elisabetta Belloni, ex capo dei Servizi, voluta allora da Conte. La nomina di Belloni, ed è storia, saltò. Oggi un altro quirinabile è Mantovano, capo attuale dei Servizi. Gli domando di una sua possibile elezione, e Renzi dice: “Mantovano è stato una grande delusione per i tanti che si attendevano e che pensavano fosse un Gianni Letta. Quando va alle cerimonie del Dis e attacca l’opposizione dimostra analfabetismo istituzionale. E’ inadatto a svolgere altri ruoli. Non dimentico che da sottosegretario con delega ai Servizi, negli anni di Kyiv, del 7 ottobre, di Hormuz, Mantovano ha passato il tempo a fare la guerra a Crosetto. Le sembra normale assistere a questo scontro di veline incrociate? Se per qualcuno è normale, ebbene, io ho un altro concetto delle istituzioni, e ne sono fiero”. A cosa si riferisce? “Abbiamo assistito a licenziamenti nei Servizi, qualcosa di mai accaduto. Credo che chi verrà dopo dovrà ricucire il tessuto istituzionale del paese, perché le istituzioni sono più durature dei governi e bisogna tenerle lontane da vendette e rappresaglie”. E Fitto? Dice Renzi: “E’ sparito dalla narrazione. Ricordo quando si prometteva: con Fitto cambia tutto, come se l’Italia non avesse avuto Draghi, Prodi o Sassoli. Fitto non è riuscito a convincere sui fondi di coesione neppure le regioni guidate dalla destra”. Torniamo a parlare di Vannacci. Renzi spiega che “interpreta una domanda di destra radicale che c’è in tutto il mondo. E’ chiaro che non è la nostra. Io ho fatto le unioni civili, lui dice che gli omosessuali non sono normali. E’ un’aria di destra che c’è e che va combattuta”. A sinistra c’è chi combatte Renzi. Gli ricordo che è stato escluso dalla foto, quella da catacomba, fra Conte, Schlein- Bonelli e Fratoianni e che Francesco Boccia teorizza “il blocco unico”, Pd, M5s, Avs. Renzi risponde che “io rispetto chi ambisce a fare il blocco unico ma con quel blocco unico le elezioni non le vincono neppure con il sorteggio. O si vuole vincere o si vuole fare testimonianza. Se si vuole vincere serve allearsi con i riformisti e i moderati. Senza Casa Riformista la sinistra ha perso in Liguria, in Basilicata. Mi sembra però che i voti di Casa riformista non dispiacessero a Tridico, in Calabria, o a Fico, in Campania”. Renzi, l’arcinemico del Fatto, Renzi vuole un seggio… Renzi cosa vuole? “La legge elettorale prevede una parte proporzionale e una parte con il premio di maggioranza. Io non chiedo un seggio sicuro. Io le poltrone le ho lasciate. Io non voglio entrare al Senato con i voti di Pd e M5s, io, e lo ripeto, voglio entrare con i miei voti. Al blocco unico dico: per bloccare Vannacci servono i voti di Casa Riformista. Se vogliono noi siamo pronti a collaborare, se non ci vogliono noi andremo da soli. L’otto luglio, quando gli amici della foto di Bonelli si riuniranno, gli amici di Casa Riformista, quelli della foto con Obama, saranno di fronte ai supermercati per la seconda edizione di ‘Giorgia quanto ci costi’. Una campagna per denunciare l’aumento del costo della vita, che non è causato direttamente dal Governo ma che il Governo non ha fatto nulla per limitare. Le dico di più: raccoglieremo le firme per reintrodurre le preferenze. Non baratto le mie idee per un seggio”. Renzi, se vince la sinistra chi va al Colle? “La sola cosa certa è che se vince la destra andrà solo Meloni, con la sinistra i candidati saranno 47. Meglio averne 47, che Meloni”.