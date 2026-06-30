Il cuculo Vannacci. Salvini lo covò sulle vendite di un libro, e se ne duole. A Meloni lo offrono sui sondaggi, e se ne dorrà

Apprendista stregone qual fu, Matteo Salvini oggi a causa del suo mal piange se stesso. Ora, infatti, dice “mi freghi una volta non due”, ma fu cieco quando, scambiando le vendite di un libro per voti e le sparate in tv per suffragi, fece della Lega il piedistallo su cui Roberto Vannacci s’è fatto monumento a cavallo, vagheggiando già sondaggi per seggi. Era allora soltanto autore di un pamphlet bizzarro sul mondo alla rovescia ma ritrovandosi capolista alle europee, prendendosi il simbolo, i voti, l’impalcatura di un partito costruito da Umberto Bossi in trent’anni di sudore e canottiere, Vannacci era già corda con cui il povero Salvini si destinava a ritrovarsi legato mani e piedi. Tessera consegnata di sua mano nell’aprile 2025, promozione a vicesegretario un mese dopo con la contrarietà di Zaia, Fedriga e Fontana, proposta come vicepresidente dei Patrioti in Europa: un trattamento che non si era mai visto riservare a un tesserato fresco di appena undici mesi. Meno di un anno dopo, il generale ha depositato il marchio “Futuro nazionale” all’ufficio brevetti di Bruxelles mentre giurava il contrario, ha disertato il Consiglio federale della Lega convocato apposta per lui, e ha liquidato Salvini con un messaggio da romanzo epistolare ottocentesco: “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”.