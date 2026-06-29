Politicale parole
•
Salvini lancia le primarie per le comunali, ma al resto del centrodestra non piacciono
Da Milano a Torino, passando per Roma e Bologna, il leader della Lega propone di "ascoltare i cittadini" per la scelta dei candidati sindaci. Ma sia in Forza Italia, Fratelli d'Italia che nella stessa Lega l'idea non convince: “Non sono nella nostra cultura politica"
29 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 10:59
Foto ANSA
L'idea l'ha lanciata Matteo Salvini, ma non è piaciuta neanche ai compagni di partito. "Siamo stati abituati che fosse solo la sinistra ad andare nelle piazze a fare le primarie, ad ascoltare i cittadini. Ecco, io da segretario della Lega lancio al centrodestra questa opportunità: ascoltare. Lo abbiamo fatto a Milano con migliaia di persone, certo c'erano 40 gradi, quindi magari in autunno va meglio". Il leader della Lega l'ha detto sabato a margine di ExpoAid 2026, sostenendo che secondo lui per la scelta dei candidati sindaci nelle città in cui, nel prossimo futuro, si terranno le elezioni comunali, "la via di ascoltare i cittadini è una via intelligente, una via partecipativa, una via democratica. Spero tutto il centrodestra vada nelle piazze, nei mercati, fuori dalle fabbriche, coi gazebo, ad ascoltare i cittadini – ha detto –. Questo vale per Como, per Milano, per Torino, per Roma, per Bologna". Il giorno dopo ha ribadito la sua proposta all'evento di Lega Giovani a Milano Marittima: "La sinistra si chiude, noi dobbiamo aprire, coinvolgere, ascoltare e propongo le primarie per scegliere i sindaci in tutte le grandi città che vanno al voto".
L'idea di Salvini non ha scaldato i cuori degli alleati, e nemmeno dei leghisti doc. "Io sono sempre dell'opinione che" le primarie "non siano propriamente parte della nostra cultura politica", ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Temo anche che – ha proseguito – molte volte possano essere condizionate da infiltrazioni di persone, che non fanno parte di quella parte politica, e che possono condizionare i risultati". Sullo sfondo c'è tutta la fatica per individuare il candidato sindaco del centrodestra a Milano. Elezioni, come scriviamo qui, verso cui ogni giorno spunta un potenziale candidato diverso. Sempre a Milano, come ha ricordato proprio il ministro delle Infrastrutture, il nome di Salvini e della vicesegretaria del Carroccio Silvia Sardone sono stati i più votati ai gazebo allestiti dalla Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. "Questa è una valutazione mia, ciò detto, se questa è l'unica strada, che si facciano, perché è un balletto che inizia a essere un po' ridicolo", ha poi osservato, aprendo alla proposta di Salvini a denti stretti.
Elenco esaustivo e a tratti demenziale di tutti i candidati sindaco a Milano, veri e wannabe
Da Lupi a Civita, passando per Bozzetti e Filippo Champagne. In attesa che la politica (quella vera) si impegni a trovare qualche nome forte, i candidati sindaci potenziali sono più numerosi delle squadre dei Mondiali
Ancora più tranchant è stato il collega di governo e leader di Forza Italia Antonio Tajani: "Primarie per Milano? Lasciamo perdere le chiacchiere: saranno i vertici a decidere il miglior candidato possibile", ha detto il vicepremier ai microfoni di Radio24. "Io credo che un candidato civico sia la scelta migliore perché si allargano i consensi e la base. Ne sono convinto e lo dirò quando si sceglieranno i candidati di Roma, Milano, Torino e Napoli". Concetto ribadito anche da Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino: "Le primarie sono un metodo superato e io non ci ho mai creduto. Se una classe dirigente è tale non deve temere di saper scegliere il candidato". Così come, dalla Campania, dal segretario regionale azzurro Fulvio Martusciello: "Antonio Tajani ha ragione. Per Napoli serve un candidato sindaco civico. Abbiamo già un ventaglio di idee che proporremo agli alleati. Non serve a nessuno mettere bandierine".
Sul fronte di Fratelli d'Italia, la musica è la stessa. "Sulle primarie ha già parlato Salvini, noi rimaniamo sulla linea del partito", ha affermato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna, intervenendo sul percorso che porterà il centrodestra alla scelta del candidato sindaco di Bologna. "Una volta costruito il programma di Fratelli d'Italia si voterà con gli alleati del centrodestra, che per noi è una condizione sine qua non – ha aggiunto –: deve essere assolutamente unito, altrimenti non è competitivo e si fa un favore alla sinistra e a Lepore". E solo successivamente la coalizione individuerà il candidato sindaco. "Arriverà a comporre il suo programma di coalizione e di conseguenza poi troverà il candidato. Il candidato migliore è quello che vince", ha concluso Cavedagna.