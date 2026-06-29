Salvini lancia le primarie per le comunali, ma al resto del centrodestra non piacciono

Ancora più tranchant è stato il collega di governo e leader di Forza Italia Antonio Tajani: "Primarie per Milano? Lasciamo perdere le chiacchiere: saranno i vertici a decidere il miglior candidato possibile", ha detto il vicepremier ai microfoni di Radio24. "Io credo che un candidato civico sia la scelta migliore perché si allargano i consensi e la base. Ne sono convinto e lo dirò quando si sceglieranno i candidati di Roma, Milano, Torino e Napoli". Concetto ribadito anche da Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino: "Le primarie sono un metodo superato e io non ci ho mai creduto. Se una classe dirigente è tale non deve temere di saper scegliere il candidato". Così come, dalla Campania, dal segretario regionale azzurro Fulvio Martusciello: "Antonio Tajani ha ragione. Per Napoli serve un candidato sindaco civico. Abbiamo già un ventaglio di idee che proporremo agli alleati. Non serve a nessuno mettere bandierine".