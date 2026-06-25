Political'intervista
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Parla Tremonti: "Il Superbonus di Conte? Era una buona idea. Draghi l'ha rovinato"
"Era un intervento utile in quel momento per sbloccare l'economia nel tempo del Covid. Il governo successivo l'ha amplificato e sfondato del tutto", dice l'ex ministro di Berlusconi e deputato di Fratelli d'Italia
25 GIU 26
Foto ANSA
“Il Superbonus? All'inizio mi è sembrato un'idea molto ragionevole. Poi Mario Draghi l'ha distrutto”. A dirlo al Foglio è Giulio Tremonti, ex ministro delle finanze dei governi berlusconiani e oggi deputato con Fratelli d'Italia. Ai microfoni della Verità Giuseppe Conte è tornato a difendere la sua creatura economica. Ai tempi – ha detto il leader del M5s – “il Superbonus fu vagliato da Tremonti, che non è del mio partito e oggi è presidente della commissione Esteri della Camera in quota centrodestra”. L'economista e professore meloniano come padre spirituale di uno dei fardelli più pesanti del debito italiano? “Ai tempi ero fuori dal Parlamento. L'idea del bonus mi è stata presentata dai suoi collaboratori, e all'inizio, in quel momento, era un'idea buona”, dice l'ex ministro. Il collaboratore, come scritto da Conte nelo suo libro, è il "papà" della misura: Riccardo Fraccaro. Che dopo la parentesi da sottosegretario nel governo rossogiallo ha intrapreso la carriera di consulente specializzato nel sanare i danni (crediti fiscali incagliati) prodotti proprio dalla sua legge, arrivando a collaborare anche con il prestigioso studio tributario di Tremonti. Una vicinanza politica prima ancora che lavorativa, la loro. Dato che il pentastellato si è anche speso per far diventare Tremonti presidente della Repubblica.
Conte: "Senza pandemia non rifarei il Superbonus. Io premier? Se non lo sarò non mi serviranno altri incarichi"
L'ex premier intervistato da Maurizio Belpietro alla festa del quotidiano "La Verità". "Sono l'unico dell'opposizione, mi sento responsabilizzato". Sulle primarie: "Non sono l'unica soluzione". Gas russo: "Non va comprato prima di un accordo". Polemica a distanza con Renzi: "Non è il momenti di decidere se deve o meno essere nell'alleanza". Il leader di Iv: "Chi mette veti si spara sui piedi"
Tutti i partiti di maggioranza hanno sostenuto il Superbonus. Come scriviamo qui, ne hanno chiesto la proroga e l’estensione, la dilatazione nel tempo e l’ampliamento nello spazio. Vale sia per Lega e Forza Italia (che erano al governo), ma anche FdI, che all’opposizione si opponeva al tentativo di Draghi di frenare il bonus. “FdI è favorevole al mantenimento del Superbonus – diceva nel 2021 il coordinatore del partito Giovanni Donzelli –. Mettere tetti, limiti e cavilli scoraggia le persone”.
“Strutturalmente, secondo me, era un intervento utile in quel momento, per sbloccare l'economia nel tempo del Covid, e di solito è dall'edilizia che si comincia. Come diceva Berlusconi: Quand le bâtiment va, tout va”. Se l’edilizia, funziona, allora funziona anche tutto il resto. I problemi, semmai, sono arrivati dopo. “Il governo Draghi l'ha amplificato e l'ha sfondato del tutto, e lì ha cominciato a essere una manovra sfascia-conti”. Secondo Tremonti, con il precedente esecutivo il Superbonus “ha subìto una metamorfosi, un cambiamento totale. Un conto è un intervento straordinario in un momento straordinario, un altro è un intervento straordinario in un momento ordinario. La domanda è: perchè è stato fatto?”. Una volta insediatosi, il governo Meloni ha poi smantellato progressivamente tutto il maxisconto. “E mi sembra giusto!”, chiosa Tremonti.