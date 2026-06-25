Parla Tremonti: "Il Superbonus di Conte? Era una buona idea. Draghi l'ha rovinato"

“Strutturalmente, secondo me, era un intervento utile in quel momento, per sbloccare l'economia nel tempo del Covid, e di solito è dall'edilizia che si comincia. Come diceva Berlusconi: Quand le bâtiment va, tout va”. Se l’edilizia, funziona, allora funziona anche tutto il resto. I problemi, semmai, sono arrivati dopo. “Il governo Draghi l'ha amplificato e l'ha sfondato del tutto, e lì ha cominciato a essere una manovra sfascia-conti”. Secondo Tremonti, con il precedente esecutivo il Superbonus “ha subìto una metamorfosi, un cambiamento totale. Un conto è un intervento straordinario in un momento straordinario, un altro è un intervento straordinario in un momento ordinario. La domanda è: perchè è stato fatto?”. Una volta insediatosi, il governo Meloni ha poi smantellato progressivamente tutto il maxisconto. “E mi sembra giusto!”, chiosa Tremonti.