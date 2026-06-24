La direzione di Elly. Cerca l’allargamento al centro ma Conte allontana le primarie. Delrio (e Gori) contro Bonafoni

E quindi negli oltre 70 minuti di prolusione iniziale Elly Schlein ha cercato di rassicurare i membri della direzione, al termine della quale, a ogni modo, non viene previsto alcun voto. “L’alleanza progressista è già realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere”, dice la segretaria. Aggiungendo che la “coalizione ha margine per crescere. Io penso che il lavoro sul programma, da settembre, lo dobbiamo fare sui territori, tra la gente”. Perché “abbiamo un’occasione unica, riportare la sinistra al governo. Vi chiedo il massimo della mobilitazione”. Solo che più o meno contemporaneamente Giuseppe Conte, intervenendo al festival della Verità, le scompagina di nuovo le carte: “Sul tavolo, oltre alle primarie ci sono anche altre soluzioni. Una soluzione potrebbe essere anche quella adottata nelle regioni. Noi non abbiamo mai fatto primarie nelle regioni, ma abbiamo di volta in volta valutato tutti insieme qual era il candidato più competitivo”, dice l’ex premier. Al che, all’uscita dalla direzione Pd, in molti si troveranno a commentare. “Il modello delle regioni? Gli è venuta fuori così. Siamo sempre allo stesso punto, decideremo”, dice passeggiando fuori dal Nazareno Francesco Boccia, capogruppo dem al Senato. “Prima definiamo il programma, il modo per individuare il candidato viene dopo”, gli fa eco Stefano Bonaccini. Proprio Boccia, peraltro, nella direzione diventa protagonista suo malgrado, quando Graziano Delrio prende la parola per sconfessarlo. “Noi non siamo un blocco con Avs e M5s. Siamo il Pd, siamo europeisti. I nostri compagni di viaggio devono confrontarsi su questo, perché non tutti lo sono, questa è la verità”. Insistendo molto sulla necessità di “non appaltare il riformismo ad altri”. A cui, a quel punto, controreplica Andrea Orlando: “Sono d’accordo sul fatto di farsi carico del tema del riformismo, però io non credo che ci sia nel Pd un confronto tra riformisti e massimalisti, ma un confronto tra riformismi diversi. Forse abbiamo approcci diversi. Lo dico perché io mi considero un riformista ma non penso che alcune ricette neoliberali siano adeguate a fronteggiare le condizioni del presente”.