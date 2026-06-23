Bonafoni, braccio destro di Schlein, contro Starmer: "Ha nuotato nello stesso fango dell'estrema destra"

Toni ben più duri di quelli usati dalla segretaria Schlein due anni fa, salutando la vittoria labourista nel Regno Unito come un "segnale incoraggiante" per spazi di nuovo "protagonismo per le forze progressiste". A Keir Starmer e a tutto il Labour Schlein aveva mandato "un abbraccio per lo straordinario successo e un augurio di buon lavoro". Oggi quelle parole vengono rilanciate dalla leghista Silvia Sardone per attaccare i dem e il "malgoverno" labourista.