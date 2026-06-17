Medici di famiglia, Piano casa e oltre. Tutte le tensioni tra i presidenti di regione di destra e il governo

Come detto, però, non c’è solo la questione sanitaria a rinfocolare le turbolenze tra governo e territori. La scorsa settimana la Conferenza delle regioni ha di fatto bocciato (o quantomeno congelato) il Piano casa tanto voluto da Matteo Salvini, su spinta certo delle regioni governate dal centrosinistra ma con un avallo della Lombardia e dell’Abruzzo (che si sono astenute) e degli altri presidenti di destra che hanno preferito, per ora, non partecipare al voto. Chiedendo – lo ha fatto il presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga (presidente del Friuli-Venezia Giulia) –, un incontro alla presidente del Consiglio Meloni per appianare le divergenze sulle “poche risorse e poca autonomia”. Sempre a proposito di finanziamenti, poi, qualche settimana fa c’era stato il confronto “franco” sull’uso dei fondi di coesione, promesso alle regioni dal vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e che però era stato criticato in quanto strumento, secondo le regioni, usato come “bancomat”. A tal proposito il presidente del Veneto Alberto Stefani proprio al Foglio aveva detto di essere a favore dei fondi di coesione ma “con una gestione regionale, non nazionale”. Leggermente in contrasto con i piani del governo che miravano a centralizzarne la spesa. E se in passato alcuni presidenti come quello della Lombardia Attilio Fontana avevano criticato l’approccio ad esempio sulla questione energetica, varando alcuni decreti come quello sulle bollette che penalizzavano il florido settore regionale idroelettrico, di queste ore è il ricorso della Regione Calabria che ha impugnato davanti alla Corte costituzionale il decreto Commissari nella parte in cui disciplina le concessioni balneari. Non una novità per Occhiuto che sugli Ncc aveva sfidato Salvini e l’esecutivo. Vincendo.