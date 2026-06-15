Per un centro europeista e riformatore. Il manifesto di Calenda

Il ruolo del centro assume dunque non solo la funzione di rappresentanza dei cittadini che altrimenti si allontanerebbero dal voto, ma quello di avanguardia federalista. Se la risposta ai gravi rischi che l’Europa e l’Italia corrono, sono gli Stati Uniti d’Europa armati, forti ed energeticamente indipendenti allora abbiamo bisogno che qualcuno questa linea la sposi senza mediazioni ma con la capacità di farne un argomento ideale. Oggi viviamo il paradosso di opinioni pubbliche molto più europeiste rispetto al passato, che però non votano sulla base del tasso di europeismo delle coalizioni. E’ questa un’opportunità per noi federalisti. In fondo gli Stati Uniti sono stati costruiti proprio dai federalisti (elitari) Washington, Hamilton e Jay più che dai populisti Jefferson, Madison e Monroe. Quando ci si trova in un tornante della storia la maggioranza si ferma spaventata e litiga sulla strada da prendere; in quel preciso momento una minoranza decisa e compatta può fare la differenza. Oggi a Milano riuniremo quella minoranza, i federalisti, decisi a dar vita a una offerta alternativa che abbia la forza di sradicare i popolari, i liberali i riformatori e persino i conservatori italiani dalla trappola in cui sono caduti. Non parlo solo degli elettori, ma anche di quei partiti confusi e ipnotizzati dai dibattiti interni dentro le coalizioni, mentre intorno si sgretola il nostro mondo. Se la destra avesse il coraggio di abbandonare una legge elettorale con cui spera di ridare forza al bipopulismo morente, ma che determinerà solo la sua sconfitta e l’ascesa del prossimo populista, tutto sarebbe più facile. Ma qualsiasi sarà la legge il nostro lavoro rimarrà lo stesso: andare oltre il risultato elettorale del Terzo polo e fermare l’influenza degli estremisti di destra e di sinistra nella politica italiana. E’ il momento di costruire un’avanguardia europeista forte e coraggiosa e oggi noi faremo un ulteriore passo per in questa direzione.