Da solo o nella coalizione? Sondaggi dubbi sul generale Vannacci

Da Forza Italia c’è chi spinge per lasciarlo fuori, ma le cose si fanno meno nette dentro Fratelli d’Italia e Lega. Fatto sta che se Vannacci preferisse correre in solitaria, i rischi per lui sarebbero molti. In quel caso, infatti, anche un convinto vannacciano voterebbe i partiti di governo, pur di non frammentare il voto e dare una mano alla sinistra. “C’è certamente la possibilità del voto utile”, dice Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, che proprio in un recente sondaggio ha rilevato che il 58 per cento degli elettori di centrodestra vorrebbe Vannacci in coalizione. Ipotesi sostenuta anche dal 61 per cento dei vannacciani. “La decisione di farlo entrare o meno in coalizione può essere determinante. Ed è la stessa legge elettorale, se ci sarà, a spingere ancora di più a votare per uno solo dei due poli, e quindi mettere in difficoltà Vannacci”. Alle urne, e ancora prima sui sondaggi. “Se Futuro Nazionale fosse testato dal campione come elemento di destra fuori dalla coalizione, il livello di consenso raccolto sarebbe probabilmente inferiore”, dice ancora Buttaroni, secondo cui almeno per il momento “è più corretto lasciare alla sensibilità dell’intervistato la collocazione naturale del partito, almeno finché non ci sarà una chiarezza sulle composizioni”.