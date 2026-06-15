Due o tre cose da fare a destra per superare lo stress test Vannacci
La necessità della destra di governo di tenere fuori dal suo perimetro il virus Vannacci, il calcolo sbagliato della sinistra compiacente e la vecchia lezione di Lakoff: evitare la sindrome dell’elefante e non regalare al generale il format della prossima campagna elettorale. Volendo, si può
Foto ANSA
“Vannacci è l’alternativa a Meloni”. Intervista a Gianni Alemanno in carcere
“Il vento in Europa tira per i sovranisti, mentre la premier fa la liberal-conservatrice. E’ fuori dal tempo”. La vita dietro le sbarre, le critiche al governo troppo moderato e atlantista, il tradimento dei postfascisti, gli amici rimasti e “ho riallacciato con Isabella”. Il colloquio
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Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter.
E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.