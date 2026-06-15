Due o tre cose da fare a destra per superare lo stress test Vannacci

E’ vero che probabilmente il vecchio Cav. avrebbe aperto a tutti, e lo ha fatto nel passato, quando sotto la sua ala accettò persino un accordo con un cartello in cui c’era anche Forza Nuova, e ho detto tutto. Ma è anche vero che Marina B., in questi mesi, ha offerto segnali diversi, ha indicato alla sua amata Forza Italia una direzione alternativa, ha ricordato perché una destra che funziona deve emanciparsi dall’agenda dell’estremismo antieuropeista, dal bullismo trumpiano, dalla pattumiera putiniana. E sarebbe lecito aspettarsi, se l’agenda Marina fosse prevalente in Forza Italia, qualcosa che invece non ci sarà, probabilmente: ovvero un allontanamento di Forza Italia dal centrodestra, nel caso di un suo avvicinamento a Vannacci, per creare qualcosa di più centrale e centrista.