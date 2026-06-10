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Zaia dopo il federale fiume di quasi quattro ore: "Di Lega ce n'è solo una"
L'ex governatore del Veneto risponde ai cronisti dopo la riunione: "Abbiamo fatto un bellissimo federale, tutti hanno potuto esporre le proprie idee e penso che sia stato costruttivo". E precisa rispetto a un suo possibile ruolo di vice di Salvini: "Non c'è stata nessuna nomina"
10 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 14:13
"Di Lega ce n'è solo una, non ne esistono due". Lo dice Luca Zaia ai cronisti che lo aspettano fuori Palazzo Montecitorio dopo la riunione del Consiglio federale della Lega in merito a una possibile scissione del Carroccio. Riunione fiume: in tutto la seduta è durata quasi quattro ore. Presenti il segretario Matteo Salvini, i governatori Attilio Fontana, Massimiliano Fredriga, Alberto Stefani. Le eurodeputate Susanna Ceccardi e Silvia Sardone. E i ministri Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli.
Sul tavolo della riunione la questione Zaia, il suo ruolo nel partito e l'ipotesi di una divisione del Carroccio sul modello bavarese della Cdu-Csu: un partito nazionale che abbia una sua sezione territoriale. "Non c'è stata nessuna nomina", ha detto l'ex governatore del Veneto. E ha proseguito: "Abbiamo fatto un bellissimo federale, tutti hanno potuto esporre le proprie idee e penso che sia stato costruttivo visto e considerato che moltissimi interventi sono stati in linea con l'idea di essere vicini ai cittadini. Più identità c'è e più consenso c'è". Poi la precisazione: "Di Lega ce n'è solo una. Quando hanno chiesto a Carducci bambino di scrivere un tema su sua mamma ha scritto 'mia madre è mia madre'".
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L'ex presidente del Veneto arriva al Federale e dice di di potersi fare "un partito tutto suo". Intanto pubblica un saggio con la casa editrice di Marina Berlusconi. A Lamezia Terme, in Calabria, Furgiuele traghetta i vannacciani nella maggioranza con FI e FdI. Occhi sull'altra vicesegretaria, tentata dal generale