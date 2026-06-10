Zaia e il “suo partito” (libro con Piemme), Sardone guarda a Vannacci

Al nord c’è Silvia Sardone, altra vicesegretaria Lega, che ha un suo peso ed è un’altra che sta facendo capire a Salvini che se le cose non girano come intende lei, può benissimo lasciare e seguire Vannacci. Ormai si è in piena onda Vannacci. Sempre Furgiuele, che si aggira per la Camera con la spilla di Fn, aerodinamica: “Se il generale volesse, il gruppo potrebbe arrivare a venti deputati. La spilla ve la spiego. Sono due ali e poi il fiume impetuoso. La Lega, con tutto il rispetto, è una balena bianca arenata. Ripeto, meglio morire con il 2,9 che nella vecchia Lega. Avanti, generale”. Zaia si è già trasferito a casa di Marina Berlusconi. Il prossimo libro lo pubblicherà con Piemme, Mondadori. Il Ponte non si fa Messina ma a Segrate.