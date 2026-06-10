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Zaia e il “suo partito” (libro con Piemme), Sardone guarda a Vannacci
L'ex presidente del Veneto arriva al Federale e dice di di potersi fare "un partito tutto suo". Intanto pubblica un saggio con la casa editrice di Marina Berlusconi. A Lamezia Terme, in Calabria, Furgiuele traghetta i vannacciani nella maggioranza con FI e FdI. Occhi sull'altra vicesegretaria, tentata dal generale
10 GIU 26
Siamo passati da Zaia “grande risorsa e vicesegretario della Lega” a “Zaia si può fare un partito”. Sono parole di Zaia e le ha confidate ai leghisti inviati da Salvini, che gli chiedono: “Ma tu, che vuoi fare? Vuoi fare il vice o no?”. Zaia sta dicendo che si può benissimo fare un partito suo, se Salvini non accetta le condizioni. Sta per finire con la Lega sotto i ponti, e non è un modo di dire per via dell’inchiesta sul Ponte. Viene convocato un Federale per oggi, a Roma, viene caricato di attese dalla stessa Lega, ma Salvini fa sapere ora che al massimo il Federale serve ad approvare il Bilancio. A dirla tutta, al Federale Zaia non siede neppure come membro, ma perché invitato. Si va ormai avanti per ultimatum e tutti chiedono qualcosa a Salvini (solidarietà di Meloni e di tutti per i balordi che alla Sapienza hanno bruciato la sia immagine). A Furgiuele, prima di lasciare, Salvini ha promesso un seggio blindato e di nominarlo commissario della Lega Calabria. Lo racconta Furgiuele: “Mi hanno promesso di tutto, ma io preferisco il 2,9 di Vannacci a questa ultima Lega. La Lega ai tempi di Raffaele Volpi, l’ex presidente del Copasir, era una cosa seria. Dimenticavo, a Lamezia Terme, Futuro nazionale è già al governo con Meloni. Tutti i consiglieri della Lega sono passati con Vannacci e siamo già al governo con Forza Italia e FdI. E’ già nato il modello Lamezia”.
Al nord c’è Silvia Sardone, altra vicesegretaria Lega, che ha un suo peso ed è un’altra che sta facendo capire a Salvini che se le cose non girano come intende lei, può benissimo lasciare e seguire Vannacci. Ormai si è in piena onda Vannacci. Sempre Furgiuele, che si aggira per la Camera con la spilla di Fn, aerodinamica: “Se il generale volesse, il gruppo potrebbe arrivare a venti deputati. La spilla ve la spiego. Sono due ali e poi il fiume impetuoso. La Lega, con tutto il rispetto, è una balena bianca arenata. Ripeto, meglio morire con il 2,9 che nella vecchia Lega. Avanti, generale”. Zaia si è già trasferito a casa di Marina Berlusconi. Il prossimo libro lo pubblicherà con Piemme, Mondadori. Il Ponte non si fa Messina ma a Segrate.
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Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio