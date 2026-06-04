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Schlein su Picierno: “Dispiaciuta, ma la linea è chiara. Il Pd è inclusivo”
La segretaria dem commenta, dopo diverse ore di silenzio, la decisione della vicepresidente del Parlamento europeo di lasciare il Pd: “Sono dispiaciuta come lo sono sempre per chi lascia”. Ma non si straccia le vesti: “Continueremo ad avere cura delle nostre diverse culture politiche”
4 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 17:27
Elly Schlein - foto LaPresse
“Sono molto dispiaciuta”. Elly Schlein commenta cosi, dopo quasi venti ore, la decisione di Pina Picerno di lasciare il Partito democratico, annunciata oggi sulle colonne di questo giornale. La segretaria dem non si straccia le vesti: “Sono dispiaciuta come lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare”. E rimarca la linea e il suo mandato, vinto alle primarie del 2023: “Noi continueremo a lavorare per un Pd inclusivo, sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore”.
Picierno se n’è andata non senza polemiche. E sbattendo la porta ha lamentato il fatto che ormai il Pd non è più un partito aperto a sensibilità moderate, centriste. “Non c’è più spazio per i riformisti ”, dice. Schlein dissente: “Non condivido questa lettura del Partito democratico di oggi. Questo continuerà a essere plurale e inclusivo, e continuerà ad avere cura delle sue diverse culture politiche e sensibilità, pur esprimendo una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo”.