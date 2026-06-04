Schlein su Picierno: “Dispiaciuta, ma la linea è chiara. Il Pd è inclusivo”

Picierno se n’è andata non senza polemiche. E sbattendo la porta ha lamentato il fatto che ormai il Pd non è più un partito aperto a sensibilità moderate, centriste. “Non c’è più spazio per i riformisti ”, dice. Schlein dissente: “Non condivido questa lettura del Partito democratico di oggi. Questo continuerà a essere plurale e inclusivo, e continuerà ad avere cura delle sue diverse culture politiche e sensibilità, pur esprimendo una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo”.