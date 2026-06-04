Picierno contesa dopo l'addio al Pd. Calenda e Marattin: "Speriamo di lavorare insieme"

Anche Luigi Marattin e Andrea Marcucci invitano Picierno a lavorare insieme. "Ci siamo passati in tanti. Tanta stima per Pina Picierno, persona coraggiosa e con le idee giuste (e il coraggio necessario). Se vorrà rimanere nell'alveo del centrosinistra, tanti auguri sinceri e buona fortuna. Se invece vorrà costruire al di fuori delle due coalizioni, la disponibilità mia e del Partito liberaldemocratico a lavorare insieme, senza egocentrismi e senza imporre leadership a priori", ha scritto su X Marattin, segretario e deputato del Partito liberaldemocratico. Mentre il presidente del Pld, Marcucci, ha attaccato il suo vecchio partito e la segretaria Schlein: "Il Pd è irreversibilmente cambiato, ha un'altra storia rispetto all'atto di fondazione del partito. Gli attacchi, spesso violenti e ingenerosi dei militanti contro la vicepresidente del Parlamento Europeo, il contemporaneo silenzio dei vertici, della segretaria Elly Schlein, ci racconta che la natura di quel partito ha preso una direzione lontana dal riformismo e dalla liberaldemocrazia. Una certezza che ognuno di noi ha avuto abbandonando il Pd. Stimo da anni Pina Picierno, il suo coraggio, il suo rigore e condivido i suoi obiettivi per il futuro. Ci saranno tante battaglie da fare insieme, Pina".