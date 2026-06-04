Pichetto Fratin propone un patto con le opposizioni sulle rinnovabili

Per questo rivolgo un appello alle amministrazioni regionali e locali, ma anche alle forze politiche che siedono oggi all’opposizione. Su questi temi il confronto democratico è indispensabile e le differenze di visione sono legittime. Tuttavia, esiste un interesse superiore che deve guidare le nostre scelte: il bene del paese. I numeri parlano con chiarezza. Secondo le analisi più recenti, nel nostro paese risultano ancora bloccati progetti per circa 150 gigawatt di nuova capacità da fonti rinnovabili tra autorizzazioni pendenti, contenziosi amministrativi e opposizioni territoriali. Si tratta di una quantità enorme di energia pulita che potrebbe contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici europei e nazionali. Allo stesso tempo, soltanto alcune regioni stanno rispettando pienamente il percorso di sviluppo delle fonti rinnovabili previsto dalla programmazione nazionale. Questo dato non deve essere letto come una graduatoria fra territori virtuosi e territori meno virtuosi. Deve invece rappresentare uno stimolo per tutti. La transizione energetica può avere successo soltanto se diventa una responsabilità condivisa. Comprendo le preoccupazioni delle comunità locali. Comprendo la necessità di tutelare il paesaggio, le specificità territoriali e le vocazioni economiche delle diverse aree del paese. Ma è proprio per questo che occorre governare i processi, non bloccarli. Programmare, non rinviare. Decidere, non rimandare. L’Italia ha bisogno di più energia pulita prodotta sul proprio territorio. Ha bisogno di accelerare sulla diffusione del fotovoltaico, dell’eolico, dell’idrogeno, dei sistemi di accumulo e delle reti intelligenti. Ha bisogno di rafforzare la propria indipendenza energetica riducendo progressivamente la dipendenza dalle fonti fossili importate. Le energie rinnovabili rappresentano uno strumento essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050. Ma rappresentano anche una straordinaria opportunità industriale, economica e occupazionale. Significa investimenti, innovazione, sviluppo tecnologico e maggiore competitività per le nostre imprese.

Accanto alle rinnovabili, il governo sta costruendo una strategia energetica di lungo periodo che guarda anche alle tecnologie nucleari di nuova generazione. Il nuovo nucleare sostenibile, sicuro e innovativo non si pone in alternativa alle fonti rinnovabili. Al contrario, ne costituisce il complemento naturale all’interno di un mix energetico equilibrato, resiliente e in grado di garantire continuità di approvvigionamento. La sfida che abbiamo davanti non è scegliere tra rinnovabili e nucleare. La sfida è costruire un sistema energetico che sia contemporaneamente pulito, sicuro, competitivo e sostenibile. Un sistema capace di garantire energia a costi accessibili per famiglie e imprese, riducendo al contempo le emissioni e rafforzando l’autonomia strategica del paese. L’Italia dispone delle competenze scientifiche, delle capacità industriali e della qualità tecnologica necessarie per guidare questa trasformazione. Ciò che serve oggi è soprattutto una scelta culturale: abbandonare definitivamente la stagione dei no pregiudiziali e delle contrapposizioni ideologiche. L’ambiente non ha bisogno di slogan. Ha bisogno di decisioni. Ha bisogno di ricerca, innovazione e investimenti. Ha bisogno di una politica che sappia guardare ai prossimi decenni e non ai prossimi sondaggi. Se sapremo percorrere questa strada con serietà e senso di responsabilità, l’Italia potrà raggiungere un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava ambizioso: essere al tempo stesso una nazione decarbonizzata e una nazione sicura. Un paese più moderno, più competitivo e più forte. Un paese che sceglie il futuro.