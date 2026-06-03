L’Europa toglie gli alibi all’Italia sulle rinnovabili
La Commissione può concedere più spazio sulle spese energetiche, ma chiede investimenti utili alla transizione. In Italia però restano migliaia di permessi fermi, aree idonee in ritardo e reti insufficienti. Il prezzo alto dell’elettricità è anche il costo della burocrazia
Foto Ansa
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Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter.
E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.