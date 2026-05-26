Orsini porta al centro il tema degli stipendi bassi, ma sorvola sulle scosse che servono nelle imprese

Emanuele Orsini. Giusto. Poi annuncia la resa: “Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciamo a risolverla”. E allora chi deve risolverla? Il solito governo? Il presidente propone un nuovo ciclo di fiscalizzazione degli oneri sociali? Al momento no. Il salario minimo non è una soluzione, non piace agli imprenditori privati e, in ogni caso, il problema riguarda semmai il salario medio: è quello che allontana i lavoratori italiani a cominciare dai giovani. Arriva alla fine del discorso, a pagina 27 su 30 per chi vuol leggere l’intera relazione presentata dal presidente della Confindustria , ma comunque arriva. “In Italia resta aperta la questione salariale”, riconosce. Giusto. Poi annuncia la resa:. E allora chi deve risolverla? Il solito governo? Il presidente propone un nuovo ciclo di fiscalizzazione degli oneri sociali? Al momento no. Il salario minimo non è una soluzione, non piace agli imprenditori privati e, in ogni caso, il problema riguarda semmai il salario medio: è quello che allontana i lavoratori italiani a cominciare dai giovani.

La retribuzione d’ingresso per un ingegnere fresco di master, in una impresa manifatturiera tedesca o danese è circa seimila euro lordi, grosso modo il doppio rispetto all’Italia. E poi vogliamo che “i cervelli” non fuggano? Non è questione di peso delle tasse, di fiscal drag o quant’altro. Non si tratta nemmeno di effetto nanismo, certo le piccole aziende senza dubbio in Italia sono la stragrande maggioranza e in media pagano meno, ma il confronto è impari proprio nelle imprese maggiori. Allora è questione di profitti in eccesso, come sostiene la sinistra (e non solo)? Nemmeno, se guardiamo alle cifre ufficiali non si può parlare di profitti mediamente eccessivi.

Il rapporto tra redditività del lavoro e margini operativi lordi si è mantenuto stabile negli ultimi anni attestandosi a 0,83 nel 2024, secondo uno studio dell’economista Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi di Torino pensatoio indipendente che promuove la cultura liberale. Ciò indica che la distribuzione funzionale del reddito tra salari e profitti è rimasta sostanzialmente costante al contrario di una narrazione popolare. L’aumento delle disuguaglianze patrimoniali c’è, ma è avvenuto a causa dell’accumulo delle rendite a scapito dei profitti d’impresa. Qui un peso importante deriva dallo spiazzamento a favore dei titoli di stato, dalle rivalutazioni finanziarie grazie alla circolazione di una gran quantità di moneta a uso per lo più speculativo, oltre che dalla rivalutazione dei valori immobiliari. Insomma è l’Italia dei rentier che ha soppiantato quella dei produttori. Il debito pubblico finanziato con buoni del Tesoro garantiti e tassati la metà di altri titoli finanziari, è nemico sia degli operai sia degli industriali. Gli imprenditori sono esenti da responsabilità? Russo sostiene di no. “Il dato più sorprendente – sottolinea – emerge dal rapporto tra investimenti al netto degli ammortamenti e margini operativi lordi, che si mantiene stabilmente intorno a 0,20-0,21. Ciò significa che le imprese italiane hanno sistematicamente destinato solo un quinto dei propri margini agli investimenti netti, mentre i restanti quattro quinti sono stati assorbiti dalla distribuzione ai soci, dal pagamento di debiti pregressi o da accumuli di liquidità. Quindi, si preferisce la conservazione patrimoniale piuttosto che l’espansione produttiva”. Altro che amore del rischio. E sono dati non influenzati da choc momentanei, da Trump o dalle guerre.