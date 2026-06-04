Enzo Amendola: “Meloni fa vincere il green deal. Fitto? Sposta i carri di Mussolini”

“Meglio meno, ma meglio” è lo slogan di Meloni pronunciato di fronte agli industriali: Amendola lo vuole fare suo? “A dire il vero è un titolo della ultima opera di Lenin sulla Pravda, il suo testamento politico. Mi chiedo; ma Fazzolari li controlla o no i testi di Meloni? Ironia a parte, Meloni diceva che la pacchia è finita ma siamo tornati al punto di partenza. L’Europa ci concede flessibilità per ridurre la dipendenza dal fossile, tutto quello contro cui ha lottato la destra. Non sarebbe stato preferibile cominciare quattro anni fa? C’è un detto di Buffett: quando la marea si ritira, si vede chi ha il costume o no. La destra ha negato il cambiamento climatico e oggi festeggia la flessibilità per continuare il green deal. Non lo trova un paradosso del sovranismo?”. Non è un paradosso che in regioni come la Sardegna, dove governa il campo largo, la sinistra si metta di traverso e ostacoli le concessioni green? “E io sono il primo a dire che dialogare con le regioni è importante ma altrettanto chiaro nel dire che su questo argomento non si può lasciare spazio all’autarchia. Sulla transizione energetica lo stato ha il dovere di avere un piano senza lasciare alibi alle regioni”. Cosa pensa di Fitto, uno degli artefici della flessibilità Meloni, la flessibilità green? “Mi limito a ricordare la storia di Fitto: da ministro trattava i fondi di coesione con le regioni e ora, da commissario Ue, li vuole muovere come i carri armati di Mussolini. Il suo progetto di spostare i fondi sull’energia è la prova del cortocircuito della destra”. Tajani? “Un altro che si fregia della vittoria. Si è colorato anche lui di verde. Green Tajani”. L’altro entusiasta è Giorgetti: vuole salvarlo o lo manda a montare a pannelli fotovoltaici a Varese? “E’ entusiasta ma la battaglia di Giorgetti era sugli extraprofitti da tassare a livello europeo e adesso vediamo se lo farà anche a livello nazionale, come aveva già fatto qualcun altro. A Giorgetti consiglio di citofonare a Tremonti, il ministro che è riuscito a tassare gli extraprofitti. Sa perché questa battaglia Giorgetti non la vince? Non la vince perché in Europa vige il diritto di veto, quel diritto che continua a difendere Meloni. In breve l’Italia chiedeva il bancomat e ha ricevuto dall’Europa una postpay perché il bazooka lo abbiamo già avuto: si chiama Pnrr”. Come lo abbiamo speso? “Perché lo abbiamo davvero speso tutto?”. E’ vero che voi del Pd siete contro il nucleare che promette Meloni? “Meloni promette la fissione, la fusione è nient’altro che un volantino elettorale. La legge delega presentata dal governo è una delega in bianco e per costruire una centrale servono almeno dieci anni. La crisi morde ora”. Sulla legge elettorale, almeno lei, non dica che è una violazione della Carta. Amendola, lo dice? “No, dico di peggio. Abbiamo bisogno di energia ma parliamo di premio di coalizione, sistemi elettorali”. A proposito, ha visto l’ultimo video di Meloni? “Parla di vittoria storica, ma forse era meglio quello con gli uccellini dietro perché Meloni si è dimenticata di dire che i 14 miliardi sono solo investimenti per il green”.