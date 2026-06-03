La Repubblica del minimo indispensabile

Tracciando un bilancio di ottant’anni di Repubblica, Luciano Violante esprime un giudizio positivo, ricorda le terribili sfide che sono state affrontate e superate, dal terrorismo ai terremoti, e ne trae una conclusione ottimistica. L’allarme sui rischi di rinascita del fascismo non lo convince: la Repubblica, la Costituzione e la grande maggioranza degli italiani sono antifascisti. E il neofascismo è del tutto marginale. Lo preoccupa invece la difficoltà della democrazia di decidere.