Il problema non è Pozzolo brillo in un fosso, ma Vannacci sobrio nel centrodestra

Il punto, dicevamo, non è l’etilometro sulla Mercedes. E’ l’etilometro sul programma politico. Futuro Nazionale, il movimento che ha accolto l’onorevole Pozzolo dopo che tutti gli altri lo avevano restituito al mittente, espone le sue idee a mente perfettamente fresca, con la schiena dritta e la voce ferma, senza una goccia di vino in corpo. Apparentemente. Il che rende tutto molto più difficile da spiegare con l’acquaplaning. C’è chi, maliziosamente, ricorda che certi movimenti politici del Novecento nacquero in luoghi dove si serviva da bere, tipo a Monaco. Ma sarebbe ingeneroso: Vannacci le sue idee le elabora lucidamente, e questa, come si diceva, è esattamente la difficoltà. Vuole sospendere le sanzioni alla Russia e riaprire i rubinetti del gas moscovita. E’ contrario a mandare armi a Kyiv. Propone di chiudere la guerra accettando le condizioni del Cremlino e disarmando l’Italia e l’Europa. Per la sicurezza interna immagina forze dell’ordine libere di sparare al di là di ogni criterio di proporzionalità, e ha trovato anche la soluzione definitiva per la tossicodipendenza nelle grandi città: un battaglione di paracadutisti calato su Rogoredo. Tutto questo detto con la scioltezza di chi è convinto di enunciare ovvietà. Insomma probabilmente è meglio Pozzolo sulla Biella-Cossato che Vannacci a Palazzo Chigi con Meloni, Tajani e Salvini.