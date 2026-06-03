Il problema non è Pozzolo brillo in un fosso, ma Vannacci sobrio nel centrodestra
Il deputato finisce fuori strada con la sua Mercedes, ma l'alcol test andrebbe fatto sul programma politico del suo partito. Dalle ricette per chiudere la guerra in Ucraina alle soluzioni per la sicurezza interna. Molto più difficili da spiegare con l’acquaplaning
Foto Ansa
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Milano 1982, vicedirettore del Foglio. Cresciuto a Catania, liceo classico “Galileo” a Firenze, tre lauree a Siena e una parentesi universitaria in Inghilterra. Ho vinto alcuni dei principali premi giornalistici italiani, tra cui il Premiolino (2023) e il premio Biagio Agnes (2024) per la carta stampata. Giornalista parlamentare, responsabile del servizio politico e del sito web, lavoro al Foglio dal 2007. Ho scritto per Mondadori "Fummo giovani soltanto allora", la vita spericolata del giovane Indro Montanelli.