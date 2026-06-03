CronacaAlcoltest positivo
•
Pozzolo (Futuro Nazionale) fuori strada con il suv: contestata la guida in stato di ebbrezza
La Mercedes del parlamentare è uscita di strada a Vigliano Biellese, forse per l’asfalto bagnato. Nessun ferito, ma l’alcoltest avrebbe rilevato un valore doppio rispetto ai limiti
3 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 08:25
Emanuele Pozzolo (foto Ansa)
Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo, 41 anni, è rimasto coinvolto martedì pomeriggio in un incidente automobilistico sulla superstrada che porta a Cossato, all’altezza di Vigliano Biellese. La Mercedes su cui viaggiava è uscita di strada, probabilmente anche a causa dell’asfalto bagnato.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per il recupero del suv, e la polizia stradale. Gli agenti hanno sottoposto il parlamentare all’alcoltest, dal quale sarebbe emersa una positività con un tasso pari a circa il doppio del limite consentito. Per Pozzolo scatterà dunque la contestazione penale per guida in stato di ebbrezza.
Pozzolo, eletto con Fratelli d’Italia ed espulso dal partito dopo il caso dello sparo al capodanno del 2024 a Rosazza, è oggi deputato di Futuro Nazionale, la formazione fondata dal generale Roberto Vannacci. Proprio per quell’episodio, nell’ottobre scorso, il tribunale di Biella lo ha condannato in primo grado a un anno e tre mesi per porto abusivo d’armi, con pena sospesa. Durante una festa nel Biellese, un uomo era rimasto ferito da un colpo partito dalla pistola regolarmente denunciata dal parlamentare.