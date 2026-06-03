Pozzolo (Futuro Nazionale) fuori strada con il suv: contestata la guida in stato di ebbrezza

Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo , 41 anni, è rimasto coinvolto martedì pomeriggio in un incidente automobilistico sulla superstrada che porta a Cossato, all’altezza di Vigliano Biellese. La Mercedes su cui viaggiava è uscita di strada, probabilmente anche a causa dell’asfalto bagnato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per il recupero del suv, e la polizia stradale. Gli agenti hanno sottoposto il parlamentare all’alcoltest, dal quale sarebbe emersa una positività con un tasso pari a circa il doppio del limite consentito. Per Pozzolo scatterà dunque la contestazione penale per guida in stato di ebbrezza.