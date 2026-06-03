Cottarelli contro la patrimoniale che piace a Schlein: "Inutile e dannosa"

L’annuncio di Elly in effetti ha creato un certo scompiglio anche all’interno della coalizione. In fatto di tassa sul lusso, il Pd va a braccetto con Avs, e con la gauche francese, sua grande ispiratrice. Il M5s sorvola. I renziani si mettono le mani fra i capelli. Di questo passo, più del campo largo rischia di non esserci più campo. “Se si vuole tentare di incidere sulla redistribuzione della ricchezza, al di là degli slogan, andrebbe semmai aumentata l’aliquota Irpef per le fasce più alte. Ma anche in quel caso la manovra riguarderebbe soltanto i redditi da lavoro: quelli da capitale sono sottoposti a una tassazione separata”, avverte Cottarelli, che è stato anche commissario alla spending review nei governi Letta e Renzi. “Occorre innanzitutto cercare di capire la proposta concreta che ha in mente il Pd: se davvero l’intenzione è andare a colpire l’1 per cento della popolazione in base al patrimonio accumulato, la logica è fallace”. Nessun margine di manovra, dunque? “Qualcosa si può fare riguardo alla tassazione sulle eredità: anche quelle sono già tassate, ma fanno parte di un reddito in origine appartenente a terzi e qui in Italia l’aliquota è più bassa rispetto ad altri paesi avanzati. Le maggiori entrate che deriverebbero da questa ipotetica contromisura però le utilizzerei per abbassare le tasse in generale. Una pressione fiscale al 43 per cento è già sufficientemente alta. Dunque, al di là della singola manovra, non vedo perché tassare la ricchezza”.