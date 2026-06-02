Schlein e l’Europa come via di fuga

Come periodicamente accade, è tornata in campo “la patrimoniale”. Elly Schlein dice di essere favorevole a una tassazione sui grandi patrimoni ma “a livello europeo” , anche se “non è detto che non si possa intervenire anche a livello nazionale” sebbene sia preferibile “capire come a livello europeo introdurre una tassazione sui miliardari”. Insomma, una via intermedia tra la linea della Cgil di Maurizio Landini che vuole una patrimoniale nazionale da 26 miliardi e la linea del M5s di Giuseppe Conte che invece la patrimoniale la vuole “a livello globale o quantomeno europeo”, se proprio non si può a livello intergalattico.

Il punto è sempre quello: fare una proposta che spinga elettorato alle urne l’elettorato di sinistra e al contempo non respinga quello moderato. E come si fa quando non c’è accordo o soluzione? Basta dire “a livello europeo”. Vale anche per la difesa. Da un lato il Pd non può negare l’esigenza di una maggiore deterrenza rispetto alle minacce esterne, dall’altro non vuole deludere l’elettorato pacifista con l’aumento delle spese militari. Ecco quindi la soluzione: la “difesa comune europea”, quindi sì all’aumento delle spese militari, ma “solo a livello europeo”. Stessa cosa per le politiche fiscali e di bilancio: da un lato bisogna rassicurare sul rispetto dei vincoli di bilancio, dall’altro bisogna sedurre con un aumento della spesa su tanti fronti. Ma come si fa a dire, contemporaneamente, no allo sfascio dei conti e no all’austerity? Basta invocare il “debito comune europeo”, per fingere di finanziare le proprie promesse elettorali con i soldi di elettori che non votano. La via di fuga della politica italiana si trova sempre “a livello europeo”. Un po’ come per Giorgia Meloni l’Europa è il capro espiatorio dei problemi irrisolti dal governo, così per Elly Schlein l’Europa è il salvadanaio immaginario di un programma senza coperture.