PoliticaIl caso
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Ilaria Salis contro la parata militare della festa della Repubblica: "Va abolita"
Sui social l'europarlamentare di Avs ha proposto di "compiere una scelta forte e controcorrente" per "restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico". La risposta di Bignami: "Aboliamo il voto del Parlamento europeo grazie al quale ti sei salvata dal processo in Ungheria"
2 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 15:49
Foto Ansa
Nel giorno degli 80 anni della Repubblica, Ilaria Salis propone sui social di abolire la parata militare del 2 giugno: "In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico". Sono queste le parole che l'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra ha scritto ha scritto sui suoi profili social una volta terminata la cerimonia lungo i Fori imperiali a Roma con la presenza delle massime cariche dello stato, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso.
Nessun altro politico si è unito alla proposta, nemmeno dall'opposizione. Dalla maggioranza si espone il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami, che critica Salis su X con un video di risposta. "Ilaria Salis ha avuto un'altra delle sue geniali idee: abolire la parata del 2 giugno. Ho un'idea migliore: aboliamo il voto del Parlamento europeo grazie al quale ti sei salvata dal processo in Ungheria e così magari vediamo come va a finire e lasciamo la parata così com'è", ha detto Bignami ricordando il voto di ottobre alla plenaria di Strasburgo che le ha permesso di mantenere l'immunità da europarlamentare e di evitare di tornare a Budapest dove è accusata di aver partecipato al pestaggio di due neonazisti.