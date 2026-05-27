Il dilemma fiducia di Meloni. Metterla o no sullo Stabilicum è legato alle preferenze. Iezzi (Lega): “Non le vuole nemmeno FdI”

Il presidente della commissione Nazario Pagano, di Forza Italia, uno dei quattro relatori di maggioranza sullo Stabilicum, ieri ha dato il via alla discussione partendo da tre testi base (quello del centrodestra firmato Galeazzo Bignami, e quelli delle opposizioni firmati da Riccardo Magi ed Emma Pavanelli). Solo che subito la maggioranza ha paventato di voler apportare delle modifiche “sistemiche”, tanto da mettere sul piatto l’ipotesi di un testo alternativo “ma senza stravolgimenti”, come dicono da Forza Italia. L’ipotesi, insomma, è che almeno sull’innalzamento della soglia, dal 40 al 42 per cento, per accedere al premio di maggioranza (che sarà abbassato a circa il 55 per cento alla Camera e al 57 per cento al Senato), così come sull’abbandono del ballottaggio, non si proceda per emendamenti. Se ne discute ancora, oggi dovrebbe esserci la decisione finale. Ma come spesso capita dalle parti della maggioranza, ci vuole poco a capire che gli intendimenti non sono completamente unanimi. “Qualora optassimo per un testo nuovo, sicuramente al suo interno non ci sarebbero le preferenze”, spiega in Transatlantico Igor Iezzi, relatore in quota Lega della legge. Anche se rinunciare a quelle stesse preferenze potrebbe rappresentare un grattacapo non da poco per la premier Giorgia Meloni. Che le aveva promesse. E che adesso deve pure fare i conti con un Vannacci che ancora ieri è tornato a ripetere di volerle introdurre (e infatti il deputato di Futuro nazionale Edoardo Ziello, che siede in commissione Affari costituzionali, le chiederà presentando un emendamento ad hoc). E’ un tema legato a doppio filo con la questione della fiducia, che ora viene derubricata all’interno della maggioranza a tema “prematuro”. Ma soprattutto a Palazzo Chigi viene attenzionata con la seguente considerazione: se mettessimo la fiducia, il voto in Aula, anche sugli emendamenti, sarebbe a scrutinio palese. E questo sarebbe un incentivo ad approvarle. “Ma se volete la mia modesta opinione, le preferenze non le vuole nessuno”, sentenzia ancora Iezzi passeggiando per la Camera. “Il Pd, che dice di avere una sensibilità sul punto, si vedrebbe arrivare tutti i sindaci che mettono a repentaglio candidature. Ma anche da Fratelli d’Italia, ora che hanno dei seggi sicuri, si dovrebbero confrontare con le rivendicazioni dei territori. Per cui secondo me quel voto, a prescindere dalla fiducia, non passerebbe”.