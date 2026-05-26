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Michele Emiliano scrittore: "Chi mi vuole fuori dalla politica compri il mio libro"
L'ex presidente della Puglia presenta l'ultima fatica letteraria a Roma e parla del nuovo capitolo della sua vita: "Sto molto bene lontano dalla politica, è come quanto ti laurei". All'evento era prevista la partecipazione della segretaria Pd Schlein, che però non si è presentata (c'è chi dice per i risultati elettorali alle amministrative)
26 MAG 26
Ultimo aggiornamento: 09:07
Michele Emiliano - foto LaPresse
"Chi mi vuole lontano dalla politica compri il mio libro!". Michele Emiliano, ex presidente della Puglia, veste i panni di scrittore. L'ex magistrato – ancora in attesa di sapere se potrà indossare di nuovo la toga – ha presentato a Roma ieri sera la sua ultima fatica letteraria, "L'alba di San Nicola", un noir scritto per Solferino. Lo ha presentato al pubblico della Mondadori nel centro della città, alla Galleria Alberto Sordi. "Questa nuova vita? Sto molto bene, è come quando finisce un dolore o come quando ti laurei", dice rispondendo al Foglio. All'evento era prevista anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ma non si è presentata (c'è chi dice per il risultato dolceamaro ai seggi).
Maglietta nera, vestito casual, giacca altrettanto nera, ieri Emiliano ha conversato del libro con l'ex senatore Gianrico Carofiglio. "Quando sei in politica, piove e ti chiamano al telefono. Non piove e ti chiamano comunque al telefono. C'è una preoccupazione permanente, ogni mattina è un patema d'animo", dice parlando dei suoi anni da amministratore della regione Puglia. Ritornerà nel 2027? "Questo vediamo", risponde.
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