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Pd e Vannacci crescono nei sondaggi, la Lega si ferma. I dati di Swg
Futuro Nazionale incassa 0,2 punti in più e si avvicina al Carroccio con il suo 4,3 per cento di consensi potenziali. Fratelli d'Italia in testa con il 28,1 per cento, lo 0,4 per cento in meno rispetto all'ultima rilevazione
26 MAG 26
Ultimo aggiornamento: 10:51
Foto ANSA
Meloni perde quota, Vannacci sgomita. All'indomani delle amministrative, gli occhi si posano alle politiche del 2027. Appuntamento elettorale in cui, secondo l'ultimo sondaggio curato da Swg per Tg La7, vede Fratelli d'Italia in testa con il 28,1 per cento, lo 0,4 per cento in meno rispetto all'ultima rilevazione. Crescono invece di 0,3 punti il Partito democratico (22,5 per cento) e di 0,2 il Movimento cinque stelle (12,7 per cento). Fuori dal podio, la Lega si trincera dietro il suo 6 per cento, immobile rispetto al sondaggio del 18 maggio, mentre Futuro Nazionale – il partito dell'ex leghista Roberto Vannacci – incassa 0,2 punti in più e si avvicina al Carroccio con il suo 4,3 per cento di consensi potenziali. Guardando alle comunali, la prospettiva si ribalta: la lista vannacciana a sostegno del candidato sindaco di Vigevano Furio Suvilla, è già riuscita a superare quella della Lega (11,59 per cento contro il 9,55).
Passando agli altri partiti, rimangono immobili Azione (3,5 per cento), +Europa (1,4 per cento) e Noi moderati (1,3 per cento). I consensi di Forza Italia e Avs vengono erosi di qualche punto percentuale, mentre al contrario Italia Viva cresce di 0,1 punti, arrivando al 2,5 per cento.