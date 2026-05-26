Capovilla, Venezia e il lutto democratico solo quando vincono gli altri

Di Capovilla non si può dire “boomer”, parola orrenda che non usiamo mai, perché è artista e antagonista, ma quello è. E dei più incalliti. Qualche assaggio dal post: “Vince il tumore, la metastasi della città”; “Venezia è assassinata dagli operai che votano i loro sfruttatori”; “l’ha votato la Città Metropolitana, non Venezia”, insomma tutta colpa di quei buzzurri di Marghera. E poi “l’hanno votato le persone comuni, quelli che guardano la tv”. Le persone comuni. La tv. Ancora. Come fossimo nel ’94. Anche nell’antagonismo, ogni tanto, servirebbe qualche corso di aggiornamento. Capovilla ha un bel faccione simpatico e gli si vuole bene lo stesso – una di quelle facce che raccontano storie, come una versione cupa e incazzata di una canzone di Max Pezzali, ma senza ritornello, lieto fine, senza la ragazza che arriva.