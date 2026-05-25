Political'intervento
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Stefani, presidente del Veneto: "La vittoria di Venturini a Venezia è un laboratorio per il centrodestra"
"Simone ha vinto perché conosce il territorio. E Venezia ha scelto di credere nelle capacità di un giovane di guardare avanti e proiettare idee e progetti nel mondo che verrà", dice al Foglio il governatore leghista
25 MAG 26
Ultimo aggiornamento: 20:25
"Venezia ha premiato Simone Venturini perché conosce e vive il territorio, dalle calli di Dorsoduro ai viali di Mestre. Ha scelto anche di credere in un giovane, nella sua energia, nella sua capacità di guardare avanti e proiettare idee e progetti nel mondo che verrà. Con questa vittoria per molti inaspettata, il Veneto si candida sempre di più ad essere un laboratorio di innovazione politica. Ne sono certo: Simone, insieme a tanti altri giovani amministratori, dimostrerà sul campo che la fiducia negli interpreti di questa nuova stagione è ben riposta". Lo dice al Foglio il presidente del Veneto Alberto Stefani, esponente della Lega, commentando la vittoria del centrodestra a Venezia.